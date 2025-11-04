SUPER LEAGUE 2

Ακάθεκτη η Καλαμάτα

Ακάθεκτη συνεχίζει στην κορυφή του 2ου ομίλου της Super League 2 η Καλαμάτα, η οποία για την 8η αγωνιστική έφτασε σε επιβλητική εντός έδρας νίκη 5-1 στο πελοποννησιακό ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναργειακό. Στο κυνήγι των Μεσσήνιων παρέμεινε ο Πανιώνιος, που πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη 2-1 απέναντι στην Ελλάς Σύρου.

Στον 1ο όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας είχαν απώλειες, καθώς ο μεν πρωτοπόρος Ηρακλής έμεινε στο 1-1 με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα, η δε 2η Νίκη Βόλου «κόλλησε» στο 0-0 κόντρα στον Νέστο στη Χρυσούπολη. Το στραβοπάτημα του «Γηραιού» οδήγησε στην απομάκρυνση του Δ. Σπανού από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Τα άλλα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

ΠΑΟΚ Β' - Μακεδονικός 3-0, Καμπανιακός - Αστέρας Τρίπολης Β' 0-1, ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα 0-0.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 18 βαθμούς, ενώ Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης Β' και Αναγέννηση Καρδίτσας έχουν από 17.

2ος όμιλος

Athens Kallithea - Μαρκό 1-1, Ολυμπιακός Β' - Ηλιούπολη 2-3, Αιγάλεω - Χανιά 1-0.

Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 20 βαθμούς και ακολουθούν ο Πανιώνιος με 18 και το Μαρκό με 13.