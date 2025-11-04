SUPER LEAGUE

Επιβλητικός ο ΠΑΟΚ, φουριόζοι Λεβαδειακός και Βόλος

Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ, που συνεχίζει ακάθεκτος στην κορυφή, και ο Βόλος, που έκανε την έκπληξη απέναντι στον Παναθηναϊκό, ήταν οι ομάδες που ξεχώρισαν στην 9η αγωνιστική της Super League. Στα αξιοσημείωτα και η νέα επιτυχία του Λεβαδειακού, στη Λάρισα.

Στις Σέρρες ο ΠΑΟΚ παρά τις απουσίες βασικών στελεχών (Κωνσταντέλιας, Σβαμπ, Μουργκ) δεν είχε πρόβλημα να νικήσει τον Πανσερραϊκό με το ευρύ 5-0, παραμένοντας μόνος 1ος και ενισχύοντας κι άλλο την ψυχολογία του ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων.

Στο κατόπι του «Δικεφάλου του Βορρά» διατηρείται ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 2-1 του Αρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στο τελευταίο εικοσάλεπτο οι φιλοξενούμενοι - εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Μάντσα στο 72' - ανέβασαν ρυθμό και πίεσαν, χωρίς όμως να καταφέρουν να φτάσουν στην ισοφάριση.

3η συνεχίζει η ΑΕΚ, που για άλλη μια φορά φέτος «χτύπησε» στις καθυστερήσεις και νίκησε 1-0 τον Πανσερραϊκό, αποφεύγοντας το στραβοπάτημα, σε ένα ματς πάντως όπου η «Ενωση» φωνάζει για τη διαιτησία.

Στην 4η θέση εξακολουθούν να ισοβαθμούν οι εντυπωσιακοί φέτος Λεβαδειακός και Βόλος. Ο πρώτος έφυγε με «διπλό» από τη Λάρισα, 2-0 επί της ΑΕΛ, ενώ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο η ομάδα της Μαγνησίας έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, 1-0 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έτσι έμεινε ακόμα πιο μακριά από την κορυφή.

Σπουδαίο εκτός έδρας νίκη πήρε και η Κηφισιά, 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με την ομάδα των βορείων προαστίων να εδραιώνεται κοντά στην εξάδα.

Τέλος, στην Τρίπολη, στο ντέρμπι των ουραγών, ο Αστέρας πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα νικώντας 3-0 τον ΟΦΗ.

Τα αποτελέσματα

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0 (Λάμπρου 25'), Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2 (Τσαντίλας 80' - Παντελίδης 52', Αντονίσι 57'), Ολυμπιακός - Αρης 2-1 (Ποντένσε 49', Ταρεμί 60' - Μορόν 73' πέναλτι), ΑΕΛ - Λεβαδειακός 0-2 (Πεντρόσα 17', Συμελίδης 90'+4), ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0 (Πινέδα 90'+4), Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ , Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5 (Καρασαλίδης 3' αυτογκόλ, Οζντόεφ 16', 74', Γιακουμάκης 81', Μπιάνκο 89'), Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ 3-0 (Τσίκο 23', Μπαρτόλο 71', 76').

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 23, Ολυμπιακός 22, ΑΕΚ 19, Λεβαδειακός 15, Βόλος 15, Αρης 12, Παναθηναϊκός 12, Κηφισιά 12, Ατρόμητος 9, Παναιτωλικός 8, Λάρισα 7, Αστέρας Τρίπολης 6. Πανσερραϊκός 5, ΟΦΗ 3 (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο, ενώ στον ΟΦΗ έχει επιβληθεί και ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών).