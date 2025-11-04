Eurokinissi
Στις Σέρρες ο ΠΑΟΚ παρά τις απουσίες βασικών στελεχών (Κωνσταντέλιας, Σβαμπ, Μουργκ) δεν είχε πρόβλημα να νικήσει τον Πανσερραϊκό με το ευρύ 5-0, παραμένοντας μόνος 1ος και ενισχύοντας κι άλλο την ψυχολογία του ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων.
Στο κατόπι του «Δικεφάλου του Βορρά» διατηρείται ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 2-1 του Αρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στο τελευταίο εικοσάλεπτο οι φιλοξενούμενοι - εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Μάντσα στο 72' - ανέβασαν ρυθμό και πίεσαν, χωρίς όμως να καταφέρουν να φτάσουν στην ισοφάριση.
3η συνεχίζει η ΑΕΚ, που για άλλη μια φορά φέτος «χτύπησε» στις καθυστερήσεις και νίκησε 1-0 τον Πανσερραϊκό, αποφεύγοντας το στραβοπάτημα, σε ένα ματς πάντως όπου η «Ενωση» φωνάζει για τη διαιτησία.
Στην 4η θέση εξακολουθούν να ισοβαθμούν οι εντυπωσιακοί φέτος Λεβαδειακός και Βόλος. Ο πρώτος έφυγε με «διπλό» από τη Λάρισα, 2-0 επί της ΑΕΛ, ενώ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο η ομάδα της Μαγνησίας έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, 1-0 τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έτσι έμεινε ακόμα πιο μακριά από την κορυφή.
Σπουδαίο εκτός έδρας νίκη πήρε και η Κηφισιά, 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με την ομάδα των βορείων προαστίων να εδραιώνεται κοντά στην εξάδα.
Τέλος, στην Τρίπολη, στο ντέρμπι των ουραγών, ο Αστέρας πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα νικώντας 3-0 τον ΟΦΗ.
Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0 (Λάμπρου 25'), Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2 (Τσαντίλας 80' - Παντελίδης 52', Αντονίσι 57'), Ολυμπιακός - Αρης 2-1 (Ποντένσε 49', Ταρεμί 60' - Μορόν 73' πέναλτι), ΑΕΛ - Λεβαδειακός 0-2 (Πεντρόσα 17', Συμελίδης 90'+4), ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0 (Πινέδα 90'+4), Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ , Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ 0-5 (Καρασαλίδης 3' αυτογκόλ, Οζντόεφ 16', 74', Γιακουμάκης 81', Μπιάνκο 89'), Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ 3-0 (Τσίκο 23', Μπαρτόλο 71', 76').
ΠΑΟΚ 23, Ολυμπιακός 22, ΑΕΚ 19, Λεβαδειακός 15, Βόλος 15, Αρης 12, Παναθηναϊκός 12, Κηφισιά 12, Ατρόμητος 9, Παναιτωλικός 8, Λάρισα 7, Αστέρας Τρίπολης 6. Πανσερραϊκός 5, ΟΦΗ 3 (Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο, ενώ στον ΟΦΗ έχει επιβληθεί και ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών).