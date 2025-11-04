Τρίτη 4 Νοέμβρη 2025
BASKET LEAGUE
Ξεχώρισαν ΠΑΟΚ και Περιστέρι

Οι νίκες του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και του Περιστερίου στην αθηναϊκή κόντρα ξεχώρισαν κατά την 5η αγωνιστική της Basket League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 78-73 του Αρη στο Αλεξάνδρειο, ανεβαίνοντας στη 2η θέση, ενώ το Περιστέρι επιβλήθηκε 79-68 της ΑΕΚ εντός έδρας, παίρνοντας βαθμολογική ανάσα. Ηταν η πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα για την «Ενωση», η οποία διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία.

Στην κορυφή παραμένει ο Ολυμπιακός, που νίκησε 103-87 τον Ηρακλή στο ΣΕΦ και πλέον είναι η μόνη αήττητη ομάδα. Σημαντική νίκη πήρε η Μύκονος, 77-75 το Μαρούσι στην έδρα της, στη Ρόδο ο Κολοσσό επικράτησε 78-76 του Πανιωνίου σε άλλο ένα ματς - θρίλερ, ενώ στην Πάτρα ο Προμηθέας έφτασε σε εύκολη νίκη 91-62 επί της Καρδίτσας. Ρεπό είχε ο Παναθηναϊκός.

  • Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 10, ΠΑΟΚ 9, ΑΕΚ 9, Παναθηναϊκός 7, Προμηθέας Πάτρας 7, Κολοσσός Ρόδου 7, Περιστέρι 7, Μύκονος 6, Καρδίτσα 6, Αρης 6, Ηρακλής 6, Μαρούσι 5, Πανιώνιος 5.
    

