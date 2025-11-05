EUROLEAGUE

ΠΑΟ «λαβωμένος» στο Βελιγράδι

«Λαβωμένος» από τις απουσίες λόγω τραυματισμών, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε στο Βελιγράδι με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα (21.00 - Novasports Prime) στην αναμέτρηση που ανοίγει πρόωρα την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, της οποίας το κυρίως πρόγραμμα διεξάγεται την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοέμβρη.

Οι «πράσινοι», που μετά την ήττα με 92-84 από τη Μονακό έπεσαν στο 5-3 και στην 7η θέση, στη σερβική πρωτεύουσα θα αναζητήσουν αντίδραση, με νίκη που θα τους ανεβάσει βαθμολογικά. Εχουν να αντιμετωπίσουν τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο το τελευταίο διάστημα Ερυθρό Αστέρα, που προερχόμενος από ένα νικηφόρο σερί 6 αγώνων «πάτησε κορυφή» μαζί με τη Ζαλγκίρις Κάουνας και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, έχοντας απολογισμό 6-2.

Στον Παναθηναϊκό εκτός από τον ούτως ή άλλως δύσκολο αντίπαλο έχουν να αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα των σοβαρών απουσιών, καθώς η ομάδα ταξίδεψε για Βελιγράδι χωρίς σέντερ, καθώς στους τραυματισμούς των Λεσόρ και Χολμς προστέθηκε και αυτός του Γιούρτσεβεν, ενώ εκτός αποστολής παραμένει και ο Καλαϊτζάκης.

Σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας με τον διεθνή γκαρντ Κώστα Σλούκα ήρθε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2027.