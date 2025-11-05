Με πολλές απουσίες δοκιμάζεται απόψε με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα
Οι «πράσινοι», που μετά την ήττα με 92-84 από τη Μονακό έπεσαν στο 5-3 και στην 7η θέση, στη σερβική πρωτεύουσα θα αναζητήσουν αντίδραση, με νίκη που θα τους ανεβάσει βαθμολογικά. Εχουν να αντιμετωπίσουν τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο το τελευταίο διάστημα Ερυθρό Αστέρα, που προερχόμενος από ένα νικηφόρο σερί 6 αγώνων «πάτησε κορυφή» μαζί με τη Ζαλγκίρις Κάουνας και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, έχοντας απολογισμό 6-2.
Στον Παναθηναϊκό εκτός από τον ούτως ή άλλως δύσκολο αντίπαλο έχουν να αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα των σοβαρών απουσιών, καθώς η ομάδα ταξίδεψε για Βελιγράδι χωρίς σέντερ, καθώς στους τραυματισμούς των Λεσόρ και Χολμς προστέθηκε και αυτός του Γιούρτσεβεν, ενώ εκτός αποστολής παραμένει και ο Καλαϊτζάκης.
