Ψάχνει επιστροφή στις νίκες ο Αρης

Την επιστροφή στις νίκες θέλει ο Αρης σήμερα, φιλοξενώντας στο Αλεξάνδρειο την πολωνική Σλασκ Βρότσλαβ για την 6η αγωνιστική του Eurocup (20.00 - Novasports 4).

Οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης, προερχόμενοι από 2 διαδοχικές ήττες που τους έριξαν στην 7η θέση του 1ου ομίλου με απολογισμό 3-2, υπό τις οδηγίες του νέου τους τεχνικού, Ιγκόρ Μίλισιτς, στοχεύουν στη νίκη προκειμένου να ανέβουν βαθμολογικά και ψυχολογικά, αλλά και να παραμείνουν με αξιώσεις στο κυνήγι της πρόκρισης στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Παράλληλα, κόντρα στην πολωνική ομάδα μπροστά στο κοινό τους θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά την πρόσφατη ήττα τους στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.