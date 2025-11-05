Τετάρτη 5 Νοέμβρη 2025
ΠΟΛΟ
Ωρα Κυπέλλου στους άνδρες

Τα φαβορί έχουν τον πρώτο λόγο στο σημερινό κυρίως μέρος της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας πόλο, με τους αγώνες να είναι νοκ άουτ. Η αυλαία άνοιξε χθες, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την πρόκριση στον επόμενο γύρο επικρατώντας 19-15 του ΝΟ Λάρισας στο Ποσειδώνιο.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής ματς: Χανιά - Απόλλων Σμύρνης (11.00), Γλυφάδα - Χίος (12.30), Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών (14.00), Ολυμπιακός - ΟΦΘ (19.00), Εθνικός - Πανιώνιος (20.30), Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο (21.30), Περιστέρι - Υδραϊκός (21.30).

    

