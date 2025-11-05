ΠΟΛΟ

Ωρα Κυπέλλου στους άνδρες

Τα φαβορί έχουν τον πρώτο λόγο στο σημερινό κυρίως μέρος της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας πόλο, με τους αγώνες να είναι νοκ άουτ. Η αυλαία άνοιξε χθες, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την πρόκριση στον επόμενο γύρο επικρατώντας 19-15 του ΝΟ Λάρισας στο Ποσειδώνιο.

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής ματς: Χανιά - Απόλλων Σμύρνης (11.00), Γλυφάδα - Χίος (12.30), Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών (14.00), Ολυμπιακός - ΟΦΘ (19.00), Εθνικός - Πανιώνιος (20.30), Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο (21.30), Περιστέρι - Υδραϊκός (21.30).