ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΦΩΤΟ

Στη μνήμη του αγαπημένου φίλου μας ΧΑΡΗ ΜΑΡΟΥΛΗ, πιστού οπαδού του Κόμματος μέχρι το τέλος της ζωής του, προσφέρουμε 200 ευρώ για την Οικονομική Εξόρμηση προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, αντί στεφάνου, μέσω των ΚΟΒ Τηλεπικοινωνιών και Ανω Μπραχαμίου αντίστοιχα.

Ρούλα και Βάλια.

***

ΦΩΤΟ 3

Για τους συντρόφους ΜΑΚΗ ΜΑΪΛΗ, ΘΟΔΩΡΟ ΦΑΡΜΑΚΗ και ΠΟΠΗ ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗ και την προσφορά τους στο ΚΚΕ και στο εργατικό κίνημα, στη μνήμη τους προσφέρουμε 100 ευρώ στο Κόμμα μας μέσω της ΚΟ Ελευσίνας.

Οικογένεια Νίκου Αγγελόπουλου

***

ΦΩΤΟ

Ο ΚΩΣΤΑΣ (Κωνσταντίνος) ΜΙΧΑΗΛ (Μιχαήλος) γεννήθηκε στη Μάνδρα Αττικής το 1915. Ηταν εργάτης. Στη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης εντάχθηκε στην Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ) στην Αττική. Μετά την καταδίκη του σε θάνατο με απόφαση δικαστηρίου της Αθήνας, όπου κατηγορήθηκε ως ενεχόμενος στον θάνατο συνεργατών των κατακτητών, οδηγήθηκε στην Κέρκυρα και τοποθετήθηκε στην Ακτίνα Ε' των φυλακών. Σώθηκε η εξής περιγραφή από συγκρατούμενό του, τη βραδιά που φύλακες πήγαν στην Ακτίνα να πάρουν αυτόν και άλλους για εκτέλεση: «Από την Ακτίνα αυτή παίρνουν (...) τον Κώστα Μιχαήλο του Αθανασίου, 33 χρονών, από τη Μάνδρα Αττικής (...) Ολοι μιλάνε για τον αγώνα, χαιρετιούνται και αποχαιρετιούνται».

Εκτελέστηκε στο Λαζαρέτο στις 11 Μάρτη 1948, σε ηλικία 33 ετών, μαζί με άλλους τέσσερις συναγωνιστές του. Η εκτέλεσή του (πατρώνυμο Θανάσης) έχει καταχωρηθεί στο ΦΕΚ με στοιχεία 34/8.4.1948(στοιχεία από αρχείο Κέρκυρας).

Η ανιψιά του, Αναστασία Αγγελοπούλου, και η οικογένειά της, στη μνήμη του, προσφέρουν 100 ευρώ στο ΚΚΕ μέσω της ΚΟ Ελευσίνας.

Σε βλέπω!

Οι χτύποι της καρδιάς σου

Ρυθμοί εμβατηρίου της ζωής

Και τα μάτια σου

Τη στιγμή που τα σφάλιζε του θανάτου η αστραπή

να αγναντεύουν βαθιά στον ορίζοντα την καλοσύνη

***

ΦΩΤΟ 2

Στη μνήμη των συντρόφων και φίλων μου από την Καλλιθέα οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή τη διετία που μας πέρασε: Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ (φωτ.), στελέχους του Κόμματός μας στην Τοπική Διοίκηση, καλλιτέχνη, για χρόνια αντιδημάρχου και δημοτικού συμβούλου, και των συντρόφων ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΟΥΚΑΚΗ και ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (φωτ.), που μέχρι το τέλος της ζωής τους παρέμειναν πιστοί στο Κόμμα, προσφέρω 50 ευρώ στην ΚΟΒ Κέντρου Καλλιθέας για την Οικονομική Εξόρμηση.

Ο σύντροφος Δημήτρης Αθανασάκης