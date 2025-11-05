ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνεχίζει με Σπανούλη η Εθνική

Στον πάγκο της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών θα συνεχίσει ο Βασίλης Σπανούλης, όπως ανακοινώθηκε χθες από την Ομοσπονδία μπάσκετ, με τις δύο πλευρές να ανανεώνουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2027, χρονιά διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τη συμφωνία αυτή χρειάστηκε και η συγκατάθεση της Μονακό, όπου επίσης είναι προπονητής ο Σπανούλης.

Ο Σπανούλης ανέλαβε την Εθνική το 2023 και έκτοτε την έχει καθοδηγήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και στο Eurobasket 2025.

Να σημειωθεί ότι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική συμμετέχει στον 2ο όμιλο μαζί με Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Ρουμανία. Η πρεμιέρα των αγώνων του ομίλου έχει προγραμματιστεί για τέλη Νοέμβρη.