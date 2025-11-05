ΒΟΛΕΪ - CHAMPIONS LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Για το πρώτο βήμα ο Ολυμπιακός

Το πρώτο βήμα πρόκρισης στους ομίλους του φετινού Champions League βόλεϊ γυναικών θέλει να κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός, φιλοξενώντας στο κλειστό του Ρέντη τη Βάσας (19.00 - Cosmote Sport 9), στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο.

Με εφαλτήριο τις δύο νίκες και την πρόκριση επί της γαλλικής Αστερίξ στον 2ο γύρο, οι «ερυθρόλευκες» θέλουν να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα απέναντι στην ισχυρή Βάσας. Βασική επιδίωξή τους είναι το θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς στην Ουγγαρία.