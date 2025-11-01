Αρχαιρεσίες - συνελεύσεις σωματείων

«Συζητάμε για τα συμπεράσματα από τις απεργίες και για την οργάνωση της συνέχειας του αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή ΣΣΕ»: Το κάλεσμα αυτό απευθύνει το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής για τη Γενική του Συνέλευση τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη, στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Wyndham». Για την ίδια μέρα το Συνδικάτο οργανώνει στάση εργασίας, από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ.

Οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Από σήμερα μέχρι την Κυριακή 9 Νοέμβρη πραγματοποιούνται οι εκλογές του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας (βλ. και σελ. 24), με το εξής πρόγραμμα: Από το Σάββατο 1η Νοέμβρη έως την Κυριακή 9 Νοέμβρη στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58 Αθήνα). Καθημερινές από 3 μ.μ. έως 9 μ.μ. Σαββατοκύριακα από 11 π.μ. έως 7 μ.μ.

Η Ενωση Λογιστών

Σε μαζική συμμετοχή στην εκλογοαπολογιστική της Γενική Συνέλευση καλεί η Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Αθήνα και Πειραιά (ΕΛΕΠΑ) το Σάββατο 1η Νοέμβρη, στις 10 π.μ. στα γραφεία του σωματείου (Κάνιγγος 27, Αθήνα).

Το Συνδικάτο Ταχυδρόμων - Ταχυμεταφορών Αττικής

Το ΣΕΤΤΑ καλεί στην εκλογοαπολογιστική του Γενική Συνέλευση την Κυριακή 2 Νοέμβρη, στις 10.30 π.μ. στην αίθουσα του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ (Χαλκοκονδύλη 37, Αθήνα, 8ος όροφος), ώστε να παρθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του αγώνα των εργαζομένων του κλάδου.