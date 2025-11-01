ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Βολεμένοι» οι αγρότες που βγαίνουν στους δρόμους και στα μπλόκα!

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση ζητάει και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της

Την απαξίωση της κυβέρνησης απέναντι στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους που μένουν χωρίς εισόδημα, αλλά και απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις τους, επιβεβαίωσαν οι χυδαίες δηλώσεις και χαρακτηρισμοί που εξαπέλυσε ο Βασίλης Φεύγας, Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ.

Το συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πως οι αγρότες βγαίνουν στον δρόμο και στα μπλόκα του αγώνα επειδή «ξεβολεύτηκαν» μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι μπορεί και να μην είναι ...πραγματικοί αγρότες!

Σχόλιο από το ΚΚΕ

Σε σχόλιό του για τις παραπάνω δηλώσεις, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Οι απαράδεκτες δηλώσεις του στελέχους της ΝΔ, Β. Φεύγα, κινούνται στη γνωστή κυβερνητική λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, ζητώντας και τα ρέστα για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης και προκαλώντας τους βιοπαλαιστές αγρότες, που με τις κινητοποιήσεις τους εδώ και χρόνια καταγγέλλουν τις πρακτικές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ, που τους ξεκληρίζει. Είναι η άλλη όψη του νομίσματος των δηλώσεων Χατζηδάκη, που ομολογεί ουσιαστικά ότι εξαιτίας αυτής της πολιτικής κινδυνεύουν οι αγρότες να μείνουν χωρίς επιδοτήσεις.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών, που μαζί με τα προβλήματα των τιμών κάτω και από το κόστος παραγωγής, του στραγγαλισμού τους από τους μεγαλεμπόρους και βιομηχάνους, τις ζωονόσους, τις φυσικές καταστροφές κ.ά., τώρα φορτώνονται τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται αντιμέτωποι με στάση πληρωμών, είναι δίκαιες και μαζί με τους αγώνες όλου του λαού πρέπει να αναμετρηθούν με όσους υπηρετούν τα κέρδη των λίγων τσακίζοντας τις ζωές και τα δικαιώματα των πολλών».