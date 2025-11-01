ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων!

Με σύνθημα «Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Κάτω η φοροληστεία! Αφορολόγητο όριο για όλους τους επαγγελματίες. Κατάργηση του ν.5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολόγησης» η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) καλεί σε κινητοποίηση την Πέμπτη 6 Νοέμβρη στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών.

Αφορμή για την κινητοποίηση είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, με την Ομοσπονδία να σημειώνει ότι αφήνει άθικτη την πολιτική της φοροληστείας, δηλαδή «την τεκμαρτή φορολογία από το πρώτο ευρώ, τις ψηφιακές θηλιές και τα εξοντωτικά πρόστιμα, τους ληστρικούς έμμεσους φόρους που μας στραγγαλίζουν στο σπίτι και στο μαγαζί».

«Φτάνει πια! Αγώνας μαζικός για να έρθουν στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες για την προστασία του εισοδήματος, την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών», τονίζεται στο κάλεσμα, συμπληρώνοντας:

«Η εξοντωτική δουλειά, η ανασφάλεια, τα χρέη δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζουν διαχρονικά η κυβέρνηση της ΝΔ και όλες οι κυβερνήσεις, τα κόμματα της ΕΕ. Πληρώσαμε στην κρίση και στην πανδημία, τώρα απαιτούν να πληρώσουμε και πάλι για τους νέους τους σχεδιασμούς, για εμβληματικές επενδύσεις με υψηλή απόδοση στα κέρδη τους, για τη στήριξη της πολεμικής οικονομίας».

Οργανώνουμε την αντεπίθεσή μας

Η ΟΒΣΑ καταγγέλλει τις συμβιβασμένες ηγεσίες σε ΓΣΒΕΕ και ΕΣΕΕ που «εχθρεύονται τους αγώνες και αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο της κυβέρνησης απέναντι στη δυσαρέσκεια που μεγαλώνει στους επαγγελματίες».

«Ενώνουμε τη φωνή μας με όποιον αγωνίζεται ενάντια στις πολιτικές που υποθηκεύουν τη ζωή μας για να πλουτίζουν μια χούφτα μεγαλοκαρχαρίες», τονίζει, καλώντας σε διεκδικήσεις για: Αφορολόγητο όριο για όλους τους επαγγελματίες στις 12.000 ευρώ. Κατάργηση του νόμου 5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολογίας. Μείωση της έμμεσης φορολογίας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ΕΦΚ στην Ενέργεια. Γενναία φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.

Απόφαση για συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει πάρει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου.

Απεργούν τα ταξί 5 και 6 Νοέμβρη

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί την Τετάρτη 5 Νοέμβρη και την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, μετά από απόφαση του ΔΣ του ΣΑΤΑ.

Οι Επιτροπές Αγώνα στα ταξί καλούν σε μαζική συμμετοχή και πάλη ενάντια στη φοροληστεία. Ζητούν μεταξύ άλλων μέτρα ελάφρυνσης του κόστους καυσίμων, με κατάργηση π.χ. του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Ξεχωρίζουν επίσης το ζήτημα της αντικατάστασης του στόλου με ηλεκτροκίνητα που προωθείται στο πλαίσιο των «πράσινων» μπίζνες, απαιτώντας γενναία κρατική επιδότηση και παράταση της προθεσμίας μετατροπής.

Επιπλέον, καταγγέλλουν την πολιτική της «απελευθέρωσης» που συνθλίβει το εισόδημά τους για τα κέρδη των μεγάλων ομίλων, απαιτώντας την απόσυρση της ΚΥΑ, με την οποία δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και από νομικά πρόσωπα.

Οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί ενώνουν τη φωνή τους με τους μικρούς επαγγελματίες και καλούν σε συμμετοχή και στην κινητοποίηση της ΟΒΣΑ την Πέμπτη 6 Νοέμβρη στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών.