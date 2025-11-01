ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Βράζουν από οργή, κλιμακώνουν και συντονίζουν τον αγώνα για την επιβίωση

Eurokinissi

Τη μάχη που δίνουν για την επιβίωσή τους, κόντρα στην εξαθλίωση που τους επιβάλλει η πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, κλιμακώνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα. Με καθημερινές κινητοποιήσεις, μπλόκα, συγκεντρώσεις, συσκέψεις συντονισμού και άλλες πρωτοβουλίες βάζουν στο στόχαστρο τη ληστεία του μόχθου τους, που περνάει μέσα από την ΚΑΠ, μέσα από σκάνδαλα όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα οποία πληρώνουν τον λογαριασμό, μέσα από την ανυπαρξία μέτρων πρόληψης για τις ζωονόσους, που θερίζουν κοπάδια και εισόδημα.

Οι αγρότες με τον δίκαιο αγώνα τους διεκδικούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν εξασφαλίζοντας αξιοπρεπές εισόδημα για εκείνους και τις οικογένειές τους.

Σταθμό στην κλιμάκωση του πανελλαδικού συντονισμού των κινητοποιήσεών τους θα αποτελέσει η Πανελλαδική Σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοέμβρη στη Νίκαια Λάρισας, μετά από σχετική απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Συνεχίζουν τα μπλόκα στην Κρήτη

Στην Κρήτη οι αγροτοκτηνοτρόφοι από την Τετάρτη βρίσκονται νυχθημερόν στα μπλόκα του αγώνα, σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Εκεί πραγματοποιούνται καθημερινά συσκέψεις και Γενικές Συνελεύσεις για τη συνέχεια και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ όσο περνούν οι μέρες ενισχύονται οι κινητοποιήσεις με περισσότερο κόσμο. Οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους τους παραγωγούς να ενταχθούν στην πάλη και σε όλο τον λαό να συμπαρασταθεί στον δίκαιο αγώνα τους.

Το αγωνιστικό κλίμα και την αποφασιστικότητά τους μεταφέρει στον «Ριζοσπάστη» ο Κώστας Λιλικάκης, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικων Συλλόγων Χανίων, από το μπλόκο των Χανίων. «Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης και της υπόλοιπης χώρας βγαίνουμε ακόμα μια φορά στους δρόμους διεκδικώντας την επιβίωσή μας», τονίζει, προειδοποιώντας ότι «δεν θα μείνει αγρότης και κτηνοτρόφος στο χωράφι αν δεν βγούμε στα μπλόκα του αγώνα».

Οσο για τις αιτίες της καταστροφής τους, επισημαίνει ότι «όλοι είμαστε θύματα της αντιλαϊκής πολιτικής από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις, που με μοχλό την ΚΑΠ οδηγεί σε μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής και της γης σε λιγότερα χέρια, αλλά και τις Οδηγίες της ΕΕ, που κυριολεκτικά μας ξεκληρίζει. Τα προβλήματα είναι πολλά και ζωτικής σημασίας: Το κόστος παραγωγής που παραμένει στα ύψη, οι εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας, ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ, που δεν αποζημιώνει την πραγματική αξία της απώλειας παραγωγής και κεφαλαίου από τις ζημιές και τις νόσους, ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους με τις επιδημίες (πανώλη, ευλογιά κ.λπ.), τις σφαγές κοπαδιών που κατάφεραν σημαντικό πλήγμα στο εισόδημά μας».

Για τον ΟΠΕΚΠΕ, μάλιστα, σημειώνει ότι «τώρα θέλουν να μας φορτώσουν και τις συνέπειες του σκανδάλου που οι ίδιοι δημιούργησαν».

Από την άλλη υπογραμμίζει: «Η πλούσια πείρα και η γνώση που έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια δεν μας αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, αυταπατών, μοιρολατρίας και παθητικής στάσης. Ο,τι κατακτήσεις αποσπάσαμε το καταφέραμε μέσα από σκληρούς και ανυποχώρητους αγώνες, που είναι και ο μοναδικός τρόπος να επιβάλουμε το δίκιο των αιτημάτων μας. Συνεχίζουμε τον δίκαιο αγώνα μας και συντονιζόμαστε πανελλαδικά με τους αγροτοκτηνοτρόφους της υπόλοιπης χώρας, που ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ για να βγουν κι αυτοί στον δρόμο».

Στο Ηράκλειο, το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων επισκέφτηκε την Πέμπτη αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Οικοδόμων με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Γιάννη Γωνιανάκη, εκφράζοντας τη στήριξη των εργαζομένων στον αγώνα της αγροτιάς, ενώ καθημερινά είναι τα ψηφίσματα στήριξης από εργατικά σωματεία και φορείς της Κρήτης.

Σε Στερεά και Εύβοια

Στη μάχη για την οργάνωση και κλιμάκωση του αγώνα επιβίωσης ρίχνονται οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι σε Στερεά και Εύβοια.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αγροτικός Σύλλογος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας καλεί σε μια πρώτη αγωνιστική απάντηση στην κυβέρνηση την Κυριακή 2 Νοέμβρη, στις 11.30 π.μ., με αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον δρόμο Χαλκίδας - Ιστιαίας στη θέση Παλιουριάς.

Κινητοποιήσεις οργανώνουν και οι αγροκτηνοτρόφοι στη Φθιώτιδα, με εκπροσώπους Αγροτικών Συλλόγων να συμμετέχουν στη σύσκεψη που κάλεσε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας το βράδυ της Πέμπτης στην Ανθήλη. Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για τις αποφάσεις που πάρθηκαν στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Λάρισα και αποφασίστηκε να γίνουν περιοδείες και συσκέψεις στα χωριά, με στόχο τη συγκέντρωση δυνάμεων και τη συγκρότηση ενός δυναμικού μπλόκου.

Σε ρυθμούς κλιμάκωσης του αγώνα κινούνται και στη Βοιωτία, όπου μετά τη συμμετοχή των Αγροτικών Συλλόγων Λιβαδειάς, Ορχομενού και Θήβας στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Λάρισα, αναμένεται εντός των ημερών να προχωρήσουν σε κοινή συνεδρίαση προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα.