Οι επόμενες παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας του ΠΑΜΕ

Στην αίθουσα εκδηλώσεων «Μάριος - Δημήτρης Σουλούκος» του δημαρχείου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87) θα δοθεί το Σάββατο 1η Νοέμβρη η παράσταση «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, με ώρα έναρξης 8 μ.μ.

Οι επόμενες παραστάσεις:

Σάββατο 8 Νοέμβρη 8.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Λαυρίου. Κυριακή 9 Νοέμβρη στην αίθουσα του δημαρχείου Καισαριανής. Σάββατο 29 Νοέμβρη στην Καλλιθέα. Κυριακή 30 Νοέμβρη στη Νέα Ιωνία.

Παραστάσεις μπορούν να οργανώνουν σωματεία, φορείς, σύλλογοι, δήμοι και τμήματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για πληροφορίες και προγραμματισμό παραστάσεων, στα τηλέφωνα του ΠΑΜΕ και στο 6949121984.