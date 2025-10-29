Ανοίγουν οι πύλες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Τοπραγματοποιείται από αύριο Πέμπτη έως την Κυριακή 9 Νοέμβρη, σε φυσικούς χώρους και online.

Στο 66ο ΦΚΘ θα προβληθούν 278 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες, στις αίθουσες «Ολύμπιον» και «Παύλος Ζάννας», στις αίθουσες του Λιμανιού, «Φρίντα Λιάππα», «Τώνια Μαρκετάκη», «Τζον Κασσαβέτης» και «Σταύρος Τορνές», καθώς και στον κινηματογράφο «Μακεδονικόν». Παράλληλα, 86 ταινίες θα προβληθούν και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

Το ελληνικό τμήμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 32 μεγάλου μήκους και 30 μικρού μήκους ταινίες, εκ των οποίων 29 ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, ενώ 9 από αυτές συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ.

Φέτος το Φεστιβάλ καλεί την Γαλλίδα ηθοποιό Ιζαμπέλ Ιπέρ, η οποία θα παραδώσει masterclass και θα προβληθούν 15 από τις πιο γνωστές ταινίες της στις αίθουσες του Φεστιβάλ. Επίσης, σε συνεργασία με τη «Finos Film» θα τιμήσει εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε ορισμένες από τις πιο καθοριστικές στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 1960.

Το 66ο ΦΚΘ θα απονείμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο στον σπουδαίο δημιουργό Γιώργο Τσεμπερόπουλο για το σύνολο της προσφοράς του στο σινεμά. Το Φεστιβάλ θα διοργανώσει μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους ταινίες του, 4 σπάνιες και άγνωστες στο ευρύ κοινό μικρού μήκους ταινίες του, καθώς και η ταινία «Μαύρο + Ασπρο» των Θανάση Ρεντζή και Νίκου Ζερβού, με τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Επίσης, ο δημιουργός θα παραδώσει masterclass, στη διάρκεια του οποίου θα μοιραστεί με το κοινό τα μυστικά της Τέχνης του. Και η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ «Πρώτο Πλάνο» θα είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο και θα περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει αφιέρωμα στο Plot Twist, προσεγγίζοντας το πολύτιμο αυτό αφηγηματικό εργαλείο με μια ανατρεπτική ματιά. Στο αφιέρωμα με τίτλο «Plot Twist, Beyond the Sixth Sense» δεν θα προβληθούν οι προφανείς και διάσημες κινηματογραφικές ανατροπές, αλλά σπάνιες και λιγότερο προβεβλημένες ταινίες. Στο αφιέρωμα θα προβληθούν 14 ταινίες που έχουν γυριστεί από το 1976 μέχρι σήμερα, ενώ συνοδεύεται από μια ειδική δίγλωσση έκδοση, με κείμενα και αναλύσεις από θεωρητικούς του σινεμά, κοινωνιολόγους και δημοσιογράφους. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Plot Twist παρουσιάζεται επίσης έκθεση με τίτλο «Ανατροπή (Η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή)» - «Plot Twist (The science fiction change)», η οποία θα παρουσιαστεί έως τις 16 Νοέμβρη και αποτελεί την επίσημη έναρξη της Μπιενάλε 9.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα με τίτλο «Fragilities - Ευθραυστότητες», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανεωμένης και διευρυμένης ενότητας «Survey Expanded» του τμήματος «Meet the Neighbors+» και περιλαμβάνει 11 ταινίες από την ευρύτερη γειτονιά μας, ενώ θα γίνουν αφιερώματα στους Ελέν Κατέ, Μπρουνό Φορζανί και Μαρσέλ Πανιόλ. Τέλος, το τμήμα του Φεστιβάλ «Round Midnight» ανανεώνεται, αναβαθμίζεται και αποκτά το μόνιμο στέκι του στην αίθουσα «Τώνια Μαρκετάκη», δίνοντας μεταμεσονύκτια ραντεβού με το κοινό.

Τις αφίσες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υπογράφει ο εικαστικός Στέφανος Ρόκος, ο οποίος δημιούργησε δύο πρωτότυπα ζωγραφικά έργα για τη φετινή διοργάνωση.

Η στήλη θα βρεθεί στο Φεστιβάλ και θα ενημερώνει, όπως κάθε χρόνο.