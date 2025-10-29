Κοινή δράση ΕΚ και ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς - Ιθάκης για την «Ιακωβάτειο» Βιβλιοθήκη

Σε συλλαλητήριο - συναυλία στις 22 Νοεμβρίου στην κεντρική πλατεία του Ληξουρίου, καταγγέλλοντας την περαιτέρω υποβάθμιση της «Ιακωβάτειου» Βιβλιοθήκης, όπου πρόσφατα παραιτήθηκε λόγω των μεγάλων διαχρονικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος και το εφορευτικό της συμβούλιο, καλούν το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς - Ιθάκης και η ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

Πρόκειται για βιβλιοθήκη που από τους σεισμούς του 2014 (λόγω προβλημάτων που προκλήθηκαν) στεγάζεται με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.ά.), περιφερειακών αλλά και τοπικών αρχών, σε μουσείο της περιοχής αφού το κτίριό της... ρημάζει, με πολλά ζητήματα στη φύλαξη σπάνιων βιβλίων, ελλείψεων προσωπικού κ.ά., με την κατάσταση να γίνεται διαρκώς όλο και χειρότερη.

Με κοινή ανακοίνωση - κάλεσμά τους, ΕΚ και ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς - Ιθάκης στέκονται στην κατάσταση που επικρατεί στον χώρο και συνολικότερα στα ζητήματα με την πολιτιστική και εκπαιδευτική κληρονομιά στα δύο νησιά, υπογραμμίζοντας:

«Θεωρούμε ότι η μεθόδευση για την απαξίωση της Ιακωβάτειου αποτελεί ακόμα έναν κρίκο στον "εξευτελισμό" που δέχονται η Κοργιαλένειος, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στα Δαυγάτα, ο Θολωτός Τάφος στα Τζανάτα και πολλές ακόμα δομές και σημεία στον νομό που αντί να αποτελούν "μνημεία" πολιτισμού και μόρφωσης, φυτοζωούν έως δεν υπάρχουν καθόλου, με απόλυτη ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν έως τώρα και πίνουν νερό στο όνομα της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων».

Ιδιαίτερα για την κατάσταση στη βιβλιοθήκη, σημειώνουν πως εφορευτικό συμβούλιο, πρόεδρος και εργαζόμενοι «πασχίζουν προσφέροντας ένα ιδιαίτερα αξιόλογο πολιτιστικό, πνευματικό και ερευνητικό έργο, αποτελούν έναν φάρο πολιτισμού και δημιουργίας που δεν πρέπει ποτέ να σβήσει, γιατί η δράση του αποτελεί μια βασική λαϊκή ανάγκη που στερούν από τον λαό του νομού μας η τοπική και η κεντρική κυβέρνηση» και εκφράζουν τη στήριξη στα δίκαια αιτήματά τους.

Καταλήγοντας επισημαίνουν και με αφορμή την κινητοποίηση: «Ας αποτελέσει η συγκεκριμένη ένα ακόμη βήμα στην κοινή δράση για να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ιακωβάτειου, να εγκριθεί η πρόταση του Εφορευτικού Συμβουλίου για τις συγκεκριμένες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στη Βιβλιοθήκη, να ξεκινήσει άμεσα η επισκευή του εμβληματικού παραδοσιακού κτιρίου της που παραμένει τσακισμένο και ετοιμόρροπο από τους σεισμούς του 2014. Και σε αυτή την περίπτωση, τη λύση μπορεί να δώσει μόνο ο λαός! Κανείς μόνος του, όλοι στα Σωματεία!».