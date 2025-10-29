ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ο Μίκης Θεοδωράκης μέσα από την έκθεση του αρχείου του

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και πιο συγκεκριμένα στο φουαγέ του ισογείου της αίθουσας «Χρήστος Λαμπράκης» και στον Εκθεσιακό Χώρο Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», φιλοξενείται από σήμερα η έκθεση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μας συνθέτη, με τίτλο «Ο Γαλαξίας μου: Μίκης Θεοδωράκης».

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από τα λόγια του ίδιου του συνθέτη όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τα έργα του: «Θεωρώ το μουσικό μου έργο ένα ενιαίο σύνολο. Αλλωστε, επιδιώκω τα έργα της ίδιας περιόδου - και όχι μόνο - να ενώνονται σε μικρά σύνολα έργων (τραγούδια, συμφωνίες, όπερες) με κοινά μουσικά θέματα, ώστε να ταξιδεύουν στον χρόνο συντροφικά και όλα μαζί να αποτελούν μικρούς μουσικούς γαλαξίες».

Η έκθεση διαρθρώνεται σε θεματικές που καλύπτουν πτυχές της ζωής και του έργου του Μ. Θεοδωράκη, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά στο συμφωνικό του έργο, στη μελοποιημένη ποίηση, στη μουσική για το θέατρο και το σινεμά, στις όπερες και τα μπαλέτα του, στο λαϊκό τραγούδι, στη μουσική που συνδέεται με τους αγώνες, τα νεανικά του χρόνια, τα χρόνια της εξορίας, την πολιτική και τη συγγραφική του δράση, τη διεθνή του απήχηση, αλλά και τη σχέση του με το Μέγαρο.

Το πλήρες αρχείο του συνθέτη, που το έχει εμπιστευτεί στη μουσική βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», αποτελείται από περισσότερα από 100.000 φύλλα και περιλαμβάνει χειρόγραφες παρτιτούρες, πρωτότυπα κείμενα, προγράμματα, αποκόμματα Τύπου, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, κάδρα, έντυπα, αφίσες, μετάλλια και άλλο υλικό.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Δεκέμβρη.

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 13.00 - 20.00, Σάββατο - Κυριακή 12.00 - 19.00. Τις μέρες των παραστάσεων στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» η έκθεση θα παραμένει ανοιχτή έως την έναρξή τους.