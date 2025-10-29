Τετάρτη 29 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αύριο όλα τα σινεμά μια γιορτή!

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: Σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές με ενιαίο εισιτήριο 2 ευρώ. Η Γιορτή του Σινεμά έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, και φέτος συμμετέχει και το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που ξεκινά στις 30 Οκτωβρίου (εξαιρείται η τελετή έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προσκλήσεις). Στις αίθουσες θα προβληθούν τόσο η τρέχουσα διανομή όσο και ταινίες από παλιότερες βδομάδες.

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ανοίγουν οι πύλες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Αλλάζουν ονόματα μέχρι και σε αρχαιολογικούς χώρους!
Ο Μίκης Θεοδωράκης μέσα από την έκθεση του αρχείου του
 Κοινή δράση ΕΚ και ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς - Ιθάκης για την «Ιακωβάτειο» Βιβλιοθήκη
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ