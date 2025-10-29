ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

Αλλάζουν ονόματα μέχρι και σε αρχαιολογικούς χώρους!

Το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) τοποθετήθηκε εκ νέου σχετικά με την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Γάζα και τη Δυτική Οχθη. Σε ανακοίνωσή του ανάμεσα σε άλλα αναφέρει ότι «πρέπει να σταματήσει άμεσα η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ακραία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, καθώς και οι επιθέσεις σε χωριά, ο αναγκαστικός εκτοπισμός και ο σφετερισμός αρχαιολογικών χώρων στη Δυτική Οχθη που θέτουν σε κίνδυνο την υλική και άυλη κληρονομιά χιλιετιών».

Οπως σημειώνεται, «ο έντονος βομβαρδισμός έχει προκαλέσει καταστροφές σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους στη Γάζα, παράλληλα με την τραγική απώλεια ζωών και τον μαζικό εκτοπισμό αμάχων, με σοβαρές συνέπειες για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση θέτει περαιτέρω σε κίνδυνο τους εναπομείναντες χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και ο αναγκαστικός εκτοπισμός και οι επιθέσεις σε ιστορικά χωριά, τις κοινότητές τους και τα παραδοσιακά τοπία στη Δυτική Οχθη ενέχουν τον κίνδυνο εξαφάνισης χιλιετιών αγροτικών πρακτικών και της ζωής στα χωριά.

Στη Δυτική Οχθη και την Ιερουσαλήμ, ο εδαφικός κατακερματισμός, οι στοχευμένες επιθέσεις και η μετονομασία αρχαιολογικών χώρων και άλλων πολιτιστικών χώρων υπονομεύουν τις μακροχρόνιες παλαιστινιακές ιστορικές αφηγήσεις και συνδέσεις με τη γη».