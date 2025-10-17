Η πολιτική «κόστους - οφέλους» η αιτία της υποβάθμισης και των κενών

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής βρέθηκαν στο επίκεντρο πρόσφατης συνάντησης που είχαν μέλη της διοίκησης της(ΠΕΝΑΦΑ) με τουςμέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνο του Τμήματος Παιδείας και Ερευνας της ΚΕ, καιυπεύθυνο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό. Την ΠΕΝΑΦΑ εκπροσώπησαν ο πρόεδροςκαι ο ταμίας

Τα μέλη της Ενωσης ενημέρωσαν για τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής, ιδιαίτερα οι αναπληρωτές. Επεσήμαναν ότι για μία ακόμα χρονιά στα σχολεία υπάρχουν σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, ακόμα και μετά τη β' φάση προσλήψεων του υπουργείου Παιδείας, γεγονός που αναδεικνύει τη συστηματική υποβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναφέρθηκαν ακόμα στις ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις από πλευράς των αρμοδίων υπουργών της κυβέρνησης της ΝΔ για αναβάθμιση του μαθήματος και αύξηση των ωρών διδασκαλίας, ενώ έθεσαν κι άλλα σημαντικά θέματα, όπως οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς στην Παράλληλη Στήριξη και στην Ειδική Αγωγή, οι συγχωνεύσεις τμημάτων, τα προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών και τα διαχρονικά κτιριακά ζητήματα.

Από την πλευρά τους τα στελέχη του ΚΚΕ, ακούγοντας τα αιτήματα της ΠΕΝΑΦΑ, διαβεβαίωσαν τους εκπροσώπους της Ενωσης για την έμπρακτη στήριξη του Κόμματος στις διεκδικήσεις τους για ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ο Κυρ. Ιωαννίδης τόνισε μεταξύ άλλων ότι για το ΚΚΕ το ζήτημα της Εκπαίδευσης ιεραρχείται ψηλά, και ότι το Κόμμα αναπτύσσει πάλη με γνώμονα την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Οπως είπε, φέτος διανύουμε μία από τις χειρότερες χρονιές σε ό,τι αφορά τα κενά στην Εκπαίδευση σε όλες τις ειδικότητες, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να ωραιοποιήσει την εικόνα με «μπαλώματα». Επεσήμανε δε ότι αιτία των προβλημάτων είναι η πολιτική την οποία υλοποιεί και η νυν κυβέρνηση και βλέπει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού ως «κόστος», γι' αυτό και η ρήξη με αυτήν την πολιτική αποτελεί μονόδρομο.

Ο Θ. Λιάππης αναφέρθηκε στις πολιτικές που έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, και βέβαια στις σοβαρές συνέπειες που έχει αυτή η υποβάθμιση, με κυριότερη την ελάχιστη έως ανύπαρκτη σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με τον αθλητισμό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη σωματική και ψυχολογική τους διάπλαση, τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, την κοινωνικοποίησή τους κ.λπ.