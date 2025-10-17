EUROLEAGUE

Στην Πόλη για αποδείξεις ο ΠΑΟ

Σε ένα ακόμα ιδιαίτερα απαιτητικό τεστ δυνάμεων και χαρακτήρα στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague, ο Παναθηναϊκός σήμερα δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη με αντίπαλο την Εφές (20.30 - Novasports Prime) για την 5η αγωνιστική.

Οι «πράσινοι», προερχόμενοι από νίκη επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ που τους ανέβασε στο 3-1, επιδιώκουν να συνεχίσουν στον δρόμο των επιτυχιών, ώστε να ολοκληρώσουν με 2 στα 2 τη δεύτερη «σούπερ εβδομάδα» διπλών υποχρεώσεων στη διοργάνωση και να παραμείνουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Να συνεχίσει νικηφόρα όμως θέλει και η Εφές, η οποία προέρχεται από σημαντικό «διπλό» στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού, το οποίο τον ανέβασε ψυχολογικά και βαθμολογικά (2-2).

Στις δηλώσεις μπροστά στο αποψινό ματς ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε για άλλη μια φορά στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν εύκολοι αγώνες στη διοργάνωση, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή ή τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε την αναμέτρηση δύσκολη, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Εφές, ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση του αγώνα, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στους παίκτες του.

Στο «τριφύλλι», μετά και την επιστροφή του Κέντρικ Ναν, που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του, δεν υπάρχουν προβλήματα πρόσθετων απουσιών πλην της γνωστής του Λεσόρ.