ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

Βλέψεις για νέες διακρίσεις

Με υψηλές βλέψεις για νέες διακρίσεις και τετραμελή αποστολή θα δώσει η ελληνική γυμναστική το «παρών» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Τζακάρτα από 19 έως 25 Οκτώβρη. Στην ελληνική ομάδα συμμετέχουν ο Λευτέρης Πετρούνιας, με τον εκ των κορυφαίων αθλητών στους κρίκους να αποτελεί και το «βαρύ χαρτί» της αποστολής, ο Αλκίνοoς Γραϊκός, ο Αντώνης Τανταλίδης και ο Στέφανος Τσολακίδης, που συγκεντρώνουν επίσης αρκετές ελπίδες για διάκριση.

Το φετινό 53ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Τζακάρτα έχει την ιδιαιτερότητα να έρχεται έναν χρόνο και κάτι μήνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, αποτελώντας την πρώτη σπουδαία δοκιμασία των αθλητών σε παγκόσμιο επίπεδο στον νέο Ολυμπιακό κύκλο. Ετσι, τόσο για τους αθλητές της ελληνικής αποστολής όσο και σε γενικότερο επίπεδο η διοργάνωση αποτελεί και ένα σημαντικό τεστ ενόψει της απαιτητικής και καθοριστικής νέας χρονιάς του 2026, που έρχεται με μεγάλες διοργανώσεις, όπου θα κριθούν και θέσεις για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Αντζελες.

Η αυλαία των αγώνων ανοίγει την Κυριακή 19/10 με τον προκριματικό των ανδρών. Ακολουθούν την Τετάρτη 22/10 ο τελικός του σύνθετου ατομικού των ανδρών και την Πέμπτη 23/10 ο αντίστοιχος των γυναικών, ενώ το τελευταίο διήμερο της διοργάνωσης, 24-25/10, περιλαμβάνει τους τελικούς οργάνων (1ο και 2ο σκέλος) και τις ασκήσεις εδάφους.