ΒΟΛΕΪ - ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ»

Ανοίγει τη δράση με τα προκριματικά

Η αυλαία στην αγωνιστική δράση της νέας σεζόν στον χώρο του βόλεϊ ανδρών ανοίγει με τη διεξαγωγή του προκριματικού γύρου του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» την Κυριακή 19 Οκτώβρη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αγώνες, από τους οποίους θα κριθούν οι δύο εναπομείνασες θέσεις που θα συμπληρώσουν την οκτάδα των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Στον προκριματικό γύρο μετέχουν οι δύο ομάδες που πήραν την άνοδο στη Volleyleague από την Pre League, Καλαμάτα 80 και Πανιώνιος, καθώς επίσης η Κηφισιά και ο Φλοίσβος, που κατέλαβαν την 7η και την 8η θέση αντίστοιχα στη Volleyleague της περασμένης σεζόν. Μετά την κλήρωση της ΕΣΑΠ, στα ζευγάρια του προκριματικού γύρου θα κοντραριστούν η Κηφισιά με την Καλαμάτα, σε αναμέτρηση που θα γίνει στο Ζηρίνειο (19/10, 17.30), και ο Πανιώνιος με το Παλαιό Φάληρο, στο συνοικιακό ντέρμπι, στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» (19/10, 19.00).