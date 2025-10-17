FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Απόλυτο και κορυφή για ΑΕΚ και Προμηθέα

Στην κορυφή των ομίλων τους στο FIBA Champions League βρέθηκαν ΑΕΚ και Προμηθέας Πάτρας μετά τις νίκες τους στη 2η αγωνιστική, με τις οποίες και οι δύο ελληνικές ομάδες έκαναν το 2 στο 2.

Στη «Sunel Arena» η ΑΕΚ παρά τις διακυμάνσεις στην απόδοσή της δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην ουγγρική Ζολνόκι, της οποίας επικράτησε 91-77 με κορυφαίο τον Γκρέι (16 πόντοι, 10 ριμπάουντ). Ετσι η «Ενωση», που είχε νικήσει και στην πρεμιέρα, τη Ρίγα στη Λετονία, έμεινε μόνη 1η στον 6ο όμιλο. Στο άλλο ματς η σλοβάκικη Λέβιτσε επικράτησε εκτός έδρας της Ρίγας με 92-73. Η βαθμολογία: ΑΕΚ 4, Ζολνόκι 3, Λέβιτσε 3, Ρίγα 2.

Σε σπουδαία επιτυχία έφτασε και ο Προμηθέας, νικώντας 68-64 τη Λέγκια στη Βαρσοβία μετά από αμφίρροπο ματς, με κορυφαίο τον Χάμοντς (20 πόντοι). Οι Πατρινοί, που έκαναν κι αυτοί το 2-0, συνεχίζουν μόνοι 1οι στον 1ο όμιλο. Στο άλλο ματς η Χαϊδελβέργη νίκησε 92-83 τη Ρίτας. Η βαθμολογία: Προμηθέας 4, Χαϊδελβέργη 3, Ρίτας 3, Λέγκια Βαρσοβίας 2.