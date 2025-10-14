ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διεκδικούν τις υποδομές που έχουν ανάγκη για τον υγρό στίβο

Από τον Μάρτη του 2025 ένα από τα τρία εθνικά κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστό, αφήνοντας εκατοντάδες αθλητές χωρίς τον απαραίτητο χώρο για προπόνηση.

Κολυμβητές, πολίστες και αθλήτριες συγχρονισμένης κολύμβησης αναγκάζονται να στριμώχνονται καθημερινά στα δύο εναπομείναντα κολυμβητήρια, με σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλειά τους και τεράστια εμπόδια στην προετοιμασία τους!

Παρά τις δεσμεύσεις των αρμόδιων για την παραχώρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Παύλου Μελά στην αθλητική κολυμβητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, το υπουργείο δεν έχει διαθέσει ακόμα τους πόρους που χρειάζονται για τις λειτουργικές ανάγκες του.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση οι γονείς των αθλητών και αθλητριών, που βλέπουν τα παιδιά τους να στριμώχνονται στο Ποσειδώνιο τους τελευταίους οκτώ μήνες και να παίρνουν μόνο υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, αποφάσισαν και καλούν σε κινητοποίηση - συμβολικό αποκλεισμό αύριο Τετάρτη στις 7 μ.μ. στην είσοδο του Ποσειδώνιου.

Διεκδικούν: Δικαίωμα στον αθλητισμό με ασφαλείς συνθήκες. Εναλλακτικές λύσεις που θα αποσυμφορήσουν την κατάσταση. Αμεση παραχώρηση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Παύλου Μελά στα αθλητικά σωματεία. Κατασκευή νέων κολυμβητικών δεξαμενών.

Τον αγώνα που δίνει ο υγρός στίβος στηρίζει το Σωματείο Εργαζόμενων Γυμναστών - Προπονητών Θεσσαλονίκης. Καταγγέλλει το πινγκ πονγκ ευθυνών μεταξύ υπουργείου και δήμου Παύλου Μελά, την ώρα που χάνονται πολύτιμες ώρες προπόνησης και θέσεις εργασίας. Αναδεικνύει δε πως οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στη συνειδητή πολιτική που υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, η ΓΓΑ και το υπουργείο Αθλητισμού, που θεωρούν κόστος τη στήριξη του αθλητισμού και με βάση αυτό η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και η συντήρηση των κολυμβητηρίων δεν αποτελούν προτεραιότητα.

Το Σωματείο απαιτεί: Εδώ και τώρα ασφαλείς και αξιοπρεπείς χώρους άθλησης. Κανένας αθλητής να μη χάσει το δικαίωμα στην άθληση. Κανένας προπονητή ή εργαζόμενος να μην κινδυνέψει με απόλυση ή αναστολή συνεργασίας με το οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο. Γενναία χρηματοδότηση όλων των ΕΑΚ (κολυμβητήρια - στάδια - γυμναστήρια), με βάση τις ανάγκες τους για συντήρηση και καθαριότητα. Αμεση λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Παύλου Μελά, κατασκευή νέων κολυμβητικών δεξαμενών με ευθύνη του κράτους. Στήριξη όλων των αθλητικών σωματείων, των προπονητών και των αθλητών.

Επίσης καλεί σε συμμετοχή στη σημερινή 24ωρη απεργία και στη συγκέντρωση στο Αγαλμα Βενιζέλου, καθώς και στον συμβολικό αποκλεισμό της οδού Μαρία Κάλλας αύριο έξω από το Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο.