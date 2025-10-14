BASKET LEAGUE

«Ερυθρόλευκο» το πρώτο ντέρμπι

Τη νίκη στο πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της χρονιάς πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, επικρατώντας με 90-86 του Παναθηναϊκού για τη 2η αγωνιστική της Basket League. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν προβάδισμα έναντι των αντιπάλων τους στη μάχη της πρωτιάς στην κανονική περίοδο, ενώ πήραν και ψυχολογική ώθηση ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών τους.

Σε ένα ανοιχτό ματς, και οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα για τη νίκη, παρά το χαμηλό επίπεδο ετοιμότητας (λόγω της διεξαγωγής του πρώτου αυτού μεταξύ τους αγώνα σε πρώιμο στάδιο της σεζόν) και τις βασικές απουσίες (Γουόκαπ, Φουρνιέ, Εβανς για τον Ολυμπιακό, Ναν για τον Παναθηναϊκό). Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες υπέρ των γηπεδούχων, που είχαν κορυφαίο παίκτη τον Βεζένκοφ με 22 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Σορτς με 19.