EUROLEAGUE

Κόντρα στην Εφές ο Ολυμπιακός

Με τον αέρα των νικών του τις τελευταίες μέρες επί της Ντουμπάι BC για τη Euroleague και επί του Παναθηναϊκού για την Basket League, ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της δεύτερης φετινής εβδομάδας διπλών υποχρεώσεων στη Εuroleague φιλοξενεί απόψε την Εφές στο ΣΕΦ (21.15 - Novasports 4) για την 4η αγωνιστική.

Σκοπός των «ερυθρολεύκων» είναι να συνεχίσουν στο μονοπάτι των επιτυχιών, που θα διατηρήσει την ομάδα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Η δε τουρκική ομάδα, προερχόμενη από δύο συνεχόμενες ήττες στη Euroleague, ψάχνει στο ΣΕΦ την ευκαιρία για αγωνιστική ανάκαμψη.

Από πλευράς Ολυμπιακού αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Φουρνιέ και ΜακΚίσικ, ενώ εκτός έχουν τεθεί Γουόκαπ και Εβανς.