Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕUROCUP
Συνέχεια στο αήττητο ψάχνει ο Αρης

Με εφαλτήριο το 2 στα 2 που έχει κάνει μέχρι τώρα στο Eurocup, ο Αρης δοκιμάζεται σήμερα στη Λιουμπλάνα της Σλοβενίας κόντρα στην Τσεντεβίτα για την 3η αγωνιστική (19.30 - Novasports 5).

Οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκη επιδιώκουν να διευρύνουν το αήττητό τους στη διοργάνωση και να παραμείνουν έτσι στην 1η θέση. Παράλληλα, να βγάλουν αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου για το πρωτάθλημα, όπου παραμένουν χωρίς νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Ο τεχνικός του Αρη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών, μετά και την επιστροφή στη δράση για τον Κουλμπόκα το Σάββατο στο ματς με τον Κολοσσό, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
