ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Οι ελπίδες «πάγωσαν» στην Κοπεγχάγη

Eurokinissi

Τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 απώλεσε οριστικά η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά τη νέα ήττα της στα προκριματικά, αυτήν τη φορά στην Κοπεγχάγη από τη Δανία με 3-1 (Χόιλουντ 21', Αντερσεν 40', Ντάμσγκαρντ 41' - Τζόλης 62') για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου της ευρωπαϊκής ζώνης.

Δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των προκριματικών η Ελλάδα μετράει 3 ήττες και μόλις 1 νίκη, με αποτέλεσμα να είναι πλέον και μαθηματικά αδύνατο να διεκδικήσει τόσο την 1η θέση (οδηγεί απευθείας στα τελικά του Μουντιάλ) όσο και τη 2η (υπό προϋποθέσεις δίνει δεύτερη ευκαιρία πρόκρισης). Ετσι, οι αγώνες στα μέσα Νοέμβρη με τη Λευκορωσία εκτός έδρας και με τη Σκωτία εντός έδρας θα έχουν τυπικό χαρακτήρα για την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, Δανία και Σκωτία είναι αυτές που θα κοντραριστούν για την πρωτιά στον 3ο όμιλο και την απευθείας πρόκριση.

Για το ελληνικό συγκρότημα αυτή ήταν η έκτη φορά τα τελευταία 11 χρόνια που απέτυχε να προκριθεί σε διεθνή διοργάνωση. Οι δε επόμενες επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας μετά τα προκριματικά θα είναι μετά από σχεδόν έναν χρόνο, με τη συμμετοχή στην 1η κατηγορία του Nations League, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβρη του 2026.

Την καταδίκασαν τα λάθη

Στην Κοπεγχάγη η Εθνική για άλλη μια φορά πλήρωσε τις ολιγωρίες και τα λάθη της στην άμυνα, σε συνδυασμό με την αδυναμία της να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Κόντρα στη Δανία οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησαν δυναμικά, με περισσότερες πρωτοβουλίες και πίεση επιθετικά, η οποία μάλιστα απέφερε σημαντικές ευκαιρίες, με κορυφαία αυτή του Τσιμίκα μόλις στο 1'. Ωστόσο οι Δανοί ισορρόπησαν μετά το 20λεπτο και εκμεταλλευόμενοι τα λάθη της Εθνικής (σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο) προηγήθηκαν 3-0 στο ημίχρονο απέναντι στη ...σοκαρισμένη Εθνική.

Στην επανάληψη η ελληνική ομάδα πιέζοντας περισσότερο έφτασε στο 3-1 και στη συνέχεια είχε στιγμές για να μειώσει κι άλλο (ευκαιρίες Παυλίδη, Κωνσταντέλια), ενώ από την πλευρά τους οι Δανοί έφτασαν κοντά σε τέταρτο γκολ, έχοντας δύο δοκάρια (Αντερσεν, Ρότα σε προσπάθεια απομάκρυνσης).

Δανία: Σμάιχελ, Αντερσεν, Βέστεργκαρντ, Κρίστενσεν, Μάιλε, Νόργκαρντ, Φρόχολντ (90'+2 Ο' Ράιλι), Χιούλμαντ, Ισακσεν (75' Ντόργκου), Ντάμσγκαρντ (70' Ερικσεν), Χόιλουντ (70' Μπίερεθ).

Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Κουρμπέλης (64' Σιώπης), Ζαφείρης, Μπακασέτας (64' Παυλίδης), Καρέτσας (64' Μασούρας), Τζόλης, Ιωαννίδης (64' Κωνσταντέλιας).