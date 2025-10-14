SUPER LEAGUE 2

Ανακατατάξεις στα ψηλά

Νέα κατάσταση στην κορυφή των ομίλων της Super League 2 διαμόρφωσαν τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής.

Στον 1ο όμιλο ο Ηρακλής πέρασε μόνος 1ος μετά την εκτός έδρας νίκη του με 4-1 επί του Μακεδονικού, σε συνδυασμό με την πρώτη ήττα της Νίκης Βόλου, 3-1 από τον Αστέρα Β' στην Τρίπολη.

Στον 2ο όμιλο η πρωτοπόρος Καλαμάτα έμεινε στο 1-1 με το Αιγάλεω εντός έδρας, με τον 2ο Πανιώνιο, χάρη στη νίκη του με 2-0 επί της Ηλιούπολης, να μειώνει την απόσταση από την κορυφή.

Αναλυτικά:

1ος όμιλος

Μακεδονικός - Ηρακλής 1-4, Αστέρας Τρίπολης Β' - Νίκη Βόλου 3-1, Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης 1-1, ΠΑΣ Γιάννινα - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0, Καβάλα - ΠΑΟΚ Β' 1-1. Στη βαθμολογία προηγείται ο Ηρακλής με 13 βαθμούς και ακολουθούν η Νίκη Βόλου με 12, ο Αστέρας Β' με 11 και η Αναγέννηση Καρδίτσας με 10.

2ος όμιλος

Καλαμάτα - Αιγάλεω 1-1, Μαρκό - Ελλάς Σύρου 1-1, Παναργειακός - Χανιά 0-0, Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β' 2-3, Πανιώνιος - Ηλιούπολη 2-0. Στη βαθμολογία προηγείται η Καλαμάτα με 13 βαθμούς και ακολουθούν ο Πανιώνιος με 11, ο Ολυμπιακός Β' με 10 και η Athens Kallithea με 9.