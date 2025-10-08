ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Σε κομβικό σταυροδρόμι η Εθνική

Eurokinissi

Στους ρυθμούς των δύο δύσκολων και ιδιαίτερα κρίσιμων εκτός έδρας αναμετρήσεων με αντιπάλους τη Σκωτία (9/10) και τη Δανία (12/10), για την 3η και την 4η αγωνιστική του 3ου προκριματικού ομίλου του Μουντιάλ 2026 αντίστοιχα, κινείται η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ανδρών.

Η ελληνική ομάδα μετράει μία νίκη, επί της Λευκορωσίας, και μία ήττα, από τη Δανία, και έτσι οι δύο επόμενοι αγώνες είναι κομβικοί στην προσπάθειά της για πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ, σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Θυμίζουμε ότι απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ από την Ευρώπη θα πάρουν οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η θέση στους 12 προκριματικούς ομίλους, ενώ οι 4 καλύτερες 2ες και οι 4 καλύτερες ομάδες του Nations League θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για τις 4 εναπομείνασες θέσεις, μέσω των πλέι οφ που θα ακολουθήσουν τη διαδικασία των προκριματικών.

Ξεκινώντας από την αναμέτρηση με τη Σκωτία την Πέμπτη, στην Εθνική θα επιδιώξουν το θετικό αποτέλεσμα που θα διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης, αλλά και την ψυχολογία σε καλά επίπεδα ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων στον όμιλο. Στον αγώνα της Γλασκόβης το ελληνικό συγκρότημα θέλει να βγάλει και αντίδραση μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα 3-0 από τη Δανία, που «προσγείωσε» απότομα την Εθνική έπειτα από την επιβλητική νίκη 5-1 επί της Λευκορωσίας για την 1η αγωνιστική.

Στην αποστολή του ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις δυο αναμετρήσεις υπήρξαν αλλαγές σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες: Ο Γιάννης Μιχαηλίδης πήρε τη θέση του τραυματία Παναγιώτη Ρέτσου, ενώ κλήθηκε και ο Παύλος Παντελίδης, που θα κάνει το ντεμπούτο του με τη γαλανόλευκη. Ο Ιβάνοβιτς κάλεσε τον παίκτη της Κηφισιάς καθώς αυτός εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, αλλά και λόγω της ίωσης που ταλαιπωρεί τον Κώστα Καρέτσα, ο οποίος πάντως χθες ταξίδεψε μαζί με την αποστολή της Εθνικής για τη Γλασκόβη.

Αναλυτικά η αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας, Παντελίδης.