SUPER LEAGUE

«Αλλαγή φρουράς» για τρεις

Σε αλλαγή στην τεχνική τους ηγεσία προχώρησαν τρεις ακόμα ομάδες της Super League, ο Αστέρας Τρίπολης, η ΑΕΛ και ο Παναιτωλικός, καθώς τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής οδήγησαν στην απομάκρυνση των προπονητών τους. Ετσι, οι ομάδες που έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή του πρωταθλήματος ανέρχονται πλέον σε πέντε, καθώς έχουν προηγηθεί ο Αρης και ο Παναθηναϊκός.

Ο Ουαλός Κρις Κόουλμαν είναι ο νέος τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης, αντικαθιστώντας τον Σάββα Παντελίδη. Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του Κόουλμαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά απ' αυτές σε Ατρόμητο και ΑΕΛ.

Στην ΑΕΛ η βαριά εντός έδρας ήττα από τον Βόλο επίσης οδήγησε στη λύση της συνεργασίας με τον τεχνικό της ομάδας, Γιώργο Πετράκη. Η θεσσαλική ομάδα ανακοίνωσε ότι αντικαταστάτης του θα είναι ο Στέλιος Μαλεζάς, ο οποίος πέρυσι ήταν στον πάγκο της Athens Kallithea.

Τέλος, ο Γιάννης Αναστασίου επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού, παίρνοντας τη θέση του Γιάννη Πετράκη.