ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Επιβλητικοί οι πρωτοπόροι στη Super League

Συνεχίζουν να ισοβαθμούν στην κορυφή της ποδοσφαιρικής Super League γυναικών η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και η Ρεθυμνιακή Ενωση Αθλητών (ΡΕΑ), μετά τις άνετες νίκες που πέτυχαν κατά την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η περσινή νταμπλούχος «Ενωση» δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου, τον οποίο νίκησε 3-1 εντός έδρας. Εύκολο απόγευμα είχε και η ΡΕΑ, επικρατώντας με 5-0 απέναντι στις Νέες Ατρομήτου, ενώ με το ίδιο σκορ ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε «διπλό» στη Μαγνησία επί του Βόλου 2004. Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής περιλαμβάνονται οι πρώτες νίκες στο πρωτάθλημα για Κηφισιά και Αγία Παρασκευή και η άνετη επικράτηση του Αστέρα Τρίπολης, ενώ όρθιος έμεινε ο Βόλος στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ.

Τα αποτελέσματα: Αστέρας Τρίπολης - Παναθηναϊκός 4-0, ΡΕΑ - Νέες Ατρομήτου 5-0, ΟΦΗ - Βόλος 3-3, ΑΕΚ - Οδυσσέας Μοσχάτου 3-1, Αχαρναϊκός - Αγία Παρασκευή 0-3, Κηφισιά - Τρίκαλα 2-0, Βόλος 2004 - ΠΑΟΚ 0-5. Στη βαθμολογία προηγούνται ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΡΕΑ έχοντας από 9 βαθμούς, ενώ ακολουθούν ο ΟΦΗ με 7 και ο Αστέρας Τρίπολης με 5.

Μπάσκετ: Τα όσα συνέβησαν στο κλειστό του Βύρωνα, κατά την αναμέτρηση του Αθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό, σημάδεψαν την πρεμιέρα της νέα σεζόν του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε σπουδαία νίκη 71-69, ωστόσο το ματς στιγματίστηκε από αρκετή ένταση σε αγωνιστικό χώρο και εξέδρες, που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή της προπονήτριας του Παναθηναϊκού, Σελέν Ερντέμ, στο 37', αλλά και την προσωρινή διακοπή του αγώνα, λόγω αποχώρησης των διαιτητών στο ίδιο σημείο. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, συναρπαστικό ματς έγινε στις Σέρρες, με τον Πανσερραϊκό να επικρατεί 73-72 του ΠΑΟΚ. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, νικώντας τον με σκορ 81-56, ενώ επιτυχημένο ήταν το ξεκίνημα της νεοφώτιστης Νέας Ιωνίας στη μεγάλη κατηγορία, καθώς επικράτησε του Αμύντα με 75-58. Τέλος, στα Γιάννενα ο ΠΑΣ νίκησε 85-70 την Ανόρθωση Βόλου.

Πόλο: Με τον αέρα της επικράτησής του στον τελικό του Super Cup, η οποία προηγήθηκε, ο Ολυμπιακός νίκησε ξανά τη Βουλιαγμένη, αυτήν τη φορά με σκορ 13-9, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Waterpolo League (πρώην Α1) γυναικών, στο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής. Στα αποτελέσματα που ξεχώρισαν περιλαμβάνεται και η εκτός έδρας νίκη του Εθνικού με 14-9 επί της Γλυφάδας. Στα άλλα ματς: ΝΕ Πατρών - ΝΟ Χανιών 8-10, ΝΟ Πατρών - Ρέθυμνο 12-11, Πανιώνιος - Αλιμος 6-11, Ηλιούπολη - ΠΑΟΚ 11-22.