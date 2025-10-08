ΙΛΙΣΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Να εξασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του

Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ζωγράφου για το νέο κλείσιμο της εγκατάστασης και τα προβλήματα που υπάρχουν

«Για άλλη μια φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο λαός και οι αθλητές της περιοχής του Ζωγράφου βρίσκονται αντιμέτωποι με το κλείσιμο του Ιλίσιου Κολυμβητηρίου», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της ηκαι απαιτεί σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, Ιλίσιο Κολυμβητήριο ανοιχτό για τον λαό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»:

«Δεν μιλάμε απλά για μια "τεχνική βλάβη" ή για μια "διοικητική εκκρεμότητα", αλλά για το γεγονός ότι ακόμα και βασικές υποδομές αθλητισμού και άθλησης παραμένουν έρμαιο της πολιτικής που βλέπει την κάλυψη λαϊκών αναγκών σαν "κόστος".

Το κολυμβητήριο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα της νεολαίας, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αθλητών που προπονούνται καθημερινά. Αντί να εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του, οι πολίτες πληρώνουν ξανά και ξανά με καθυστερήσεις, κλείσιμο και ταλαιπωρία, γιατί το κράτος και η τοπική διοίκηση δεν αντιμετωπίζουν τις αθλητικές υποδομές ως κοινωνικό αγαθό αλλά ως δευτερεύον ζήτημα.

Δεν δεχόμαστε τις καθυστερήσεις και τα προσχήματα. Απαιτούμε:

- Να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι διαδικασίες για την πλήρη επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου.

- Αμεση εκπόνηση μελέτης και άμεση έναρξη εργασιών με έκτακτη κρατική χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του Ιλίσιου Κολυμβητηρίου, ώστε να λειτουργεί ως μια σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση. Τέρμα στα "μπαλώματα"!

- Να διασφαλιστεί, με ευθύνη της δημοτικής αρχής και σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία, η απρόσκοπτη δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων (εξασφάλιση προπονήσεων σε κολυμβητήρια γειτονικών δήμων, οργανωμένη μετακίνηση) για όσο διάστημα θα διαρκέσουν οι εργασίες στο κολυμβητήριο, χωρίς να επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα τα σωματεία, οι προπονητές, οι αθλητές, οι γονείς τους.

- Να εξασφαλιστεί σταθερή κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και τη λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου.

- Να υπάρξει μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

- Σύγχρονες, δωρεάν και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις για όλους.

Οι λαϊκές ανάγκες δεν μπορούν να περιμένουν ούτε να μπαίνουν στη ζυγαριά "κόστους - οφέλους". Η υγεία, η άθληση και η ψυχαγωγία του λαού είναι δικαίωμα και πρέπει να διασφαλιστούν με ευθύνη του κράτους και του δήμου».