EUROCUP

Με ... αέρα Βενετίας ο Αρης

Με εφαλτήριο τη σπουδαία νίκη στη Βενετία στην πρεμιέρα του Eurocup, ο Αρης υποδέχεται απόψε στο Αλεξάνδρειο τη γερμανική Χάμπουργκ Τάουερς (20.00 - Novasports Prime) για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου.

Μετά το «διπλό» επί της Βενέτσια (85-81) οι «κιτρινόμαυροι» της Θεσσαλονίκης επιδιώκουν μπροστά στον κόσμο τους να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους, παραμένοντας αήττητοι και ενισχύοντας τη θέση τους με το «καλημέρα» της διοργάνωσης. Θέλουν επίσης να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα τους στο πρωτάθλημα, από την Καρδίτσα πριν λίγες μέρες για την 1η αγωνιστική.

Αρωγό στην προσπάθεια τους οι παίκτες του Μπόγκνταν Καράιτσιτς θα έχουν την παρουσία των οπαδών του Αρη, που εξάντλησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα.

Από την πλευρά της η Χάμπουργκ Τάουερς έρχεται στη Θεσσαλονίκη με στόχο να «ρεφάρει» την εντός έδρας ήττα της στην πρεμιέρα του Eurocup, με 100-85 από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.