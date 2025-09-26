ΠΑΡΙΣΙ.- Το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 μέχρι το 2007 τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας, Ν. Σαρκοζί, καταδικάζοντάς τον σε πέντε χρόνια φυλάκισης. Ακόμα, του επέβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Σαρκοζί επέτρεψε σε στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές (με ηγέτη τον Καντάφι τότε) «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Πολύ ισχυρές εκρήξεις και πυρκαγιά σημειώθηκαν αργά προχθές το βράδυ σε αποθήκες εταιρείας εκτυπώσεων εντός βιομηχανικής περιοχής στο Σουίντον της Αγγλίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματίες ή θύματα. Η βιομηχανική ζώνη εκκενώθηκε άμεσα και οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Σχέδιο για αναδιάρθρωση της αλυσίδας καφέ και εστίασης «Starbucks», ύψους ενός δισ. δολαρίων, παρουσίασαν χθες στελέχη της εταιρείας, ανοίγοντας τον δρόμο για απολύσεις 900 εργαζομένων.

ΜΠΑΤΣΑΚΕΡΟ.- Σε σεισμική διέγερση βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας) η περιοχή Σούλια στη δυτική Βενεζουέλα. Σεισμός 6,3 βαθμών Ρίχτερ, με επίκεντρο 45 χλμ. ανατολικά της πόλης Μπατσακέρο, είχε εστιακό βάθος 16,4 χλμ., έγινε αισθητός και στη γειτονική Κολομβία και ακολουθήθηκε από δεκάδες άλλες δονήσεις, με τη μεγαλύτερη στα 5,2 Ρίχτερ στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης τοπική ώρα. Εχουν αναφερθεί υλικές ζημιές σε δημόσια κτίρια και κατοικίες, αλλά όχι θύματα.