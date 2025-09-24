«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΝΕΑΣ IΩΝΙΑΣ

Να μην παραχωρηθεί το δημοτικό γήπεδο σε ΠΑΕ

Ανακοίνωση για τα αλισβερίσια που αφορούν τη χρήση του γηπέδου αλλά και τη γενικότερη κατάσταση των υποδομών

Να μην παραχωρηθεί το δημοτικό γήπεδο σε ΠΑΕ, απαιτεί ητονίζοντας ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα της νεολαίας και του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα.

Συγκεκριμένα, η «Λαϊκή Συσπείρωση» Ν. Ιωνίας καταγγέλλει στον λαό και στη νεολαία του δήμου την απαράδεκτη κατάσταση με τη λειτουργία του δημοτικού γηπέδου (Ικάρου), αλλά και του συνόλου των αθλητικών υποδομών, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και της δημοτικής αρχής.

Οπως αναφέρει, «έχουμε φτάσει τέλη Σεπτέμβρη και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του ταρτάν στίβου, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι σύλλογοι να φτάνουν να κάνουν μέρος της προπόνησης έξω, στο πεζοδρόμιο!

Επίσης, οι ποδοσφαιρικές ομάδες δεν μπορούν ακόμα να χρησιμοποιήσουν το κυρίως γήπεδο και στριμώχνονται - συχνά σε ακατάλληλες ώρες - στο βοηθητικό. Αυτό, φυσικά, είναι αποτέλεσμα και της γενικότερης έλλειψης υπόλοιπων αθλητικών υποδομών στη Ν. Ιωνία, καθώς τα ελάχιστα γήπεδα που υπάρχουν συνήθως είναι κακοσυντηρημένα, χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποσυμφορήσουν τις ανάγκες των συλλόγων και των ομάδων που χρησιμοποιούν το δημοτικό γήπεδο.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τη στιγμή που είναι παραπάνω από φανερό πως οι ομάδες της πόλης μας δεν χωράνε στο γήπεδο και συχνά 4 και 5 τμήματα κάνουν ταυτόχρονα προπόνηση, σε ώρες μάλιστα που φτάνουν μέχρι αργά το βράδυ, η δημοτική αρχή, μεθοδευμένα, με την όποια ανοχή κάποιων ΔΣ ομάδων ποδοσφαίρου, επεξεργάστηκε και προσπαθεί να υλοποιήσει την παραχώρηση (μετά την προσωρινή παραχώρηση του βοηθητικού γηπέδου) πλέον και του αγωνιστικού χώρου του κυρίως γηπέδου σε τμήματα επαγγελματικής ΠΑΕ, αντί κάποιου αντιτίμου. Με ποιον τρόπο; Με την "επινοικίαση" ωρών μιας ομάδας ποδοσφαίρου, στην οποία παραχωρήθηκαν για να κάνει προπονήσεις, στην επαγγελματική ΠΑΕ!

Εύλογα αναρωτιόμαστε: Καταρχάς, πώς μπορεί να επιτρέπεται κάτι τέτοιο; Με την ίδια λογική, αν ένας φορέας ζητήσει π.χ. τον κινηματογράφο "Αστέρας" για κάποια εκδήλωση, μπορεί να τον "επινοικιάσει" έναντι χρηματικής αποζημίωσης σε κάποιον άλλο, με κάποια αφορμή; Μια θεατρική ομάδα, ένα μουσικό σχήμα μπορεί να κλείσει έναν χώρο και μετά να τον "επινοικιάσει";

Ακόμη περισσότερο, είναι δυνατόν να παραχωρούνται ώρες σε ομάδα ΠΑΕ, που έχει πολλές άλλες δυνατότητες και προσβάσεις για την αθλητική της δραστηριότητα, τη στιγμή μάλιστα που οι ομάδες μας, τα παιδιά μας είναι σαν "σαρδέλες" μέσα στο γήπεδο;».

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» απαιτεί:

- Να μη γίνει καμία παραχώρηση του γηπέδου και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο.

- Αμεση ολοκλήρωση των έργων στον στίβο και ένταξη όλων των ομάδων στην κανονική λειτουργία του γηπέδου.

- Επαρκή χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών ομάδων από το υφυπουργείο Αθλητισμού, με παράλληλη μείωση των συνδρομών που δίνουν οι γονείς. Τα χρήματα να πηγαίνουν στον αθλητισμό, στα σχολεία, στις κοινωνικές ανάγκες, και όχι στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

- Σχεδιασμό ανέγερσης νέων αθλητικών χώρων σε όλο τον δήμο, όπως στον χώρο της πρώην «Altec» και αλλού. Καμία σκέψη για παράδοση αυτών των χώρων στα επιχειρηματικά «κοράκια».

- Να υπάρξει πλήρης ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ευθύνη της δημοτικής αρχής, παρουσία των συλλόγων, της Ενωσης Γονέων και άλλων φορέων του δήμου.