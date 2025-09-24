Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στα ημιτελικά του μονού σκιφ η Μιλένα Κοντού

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και στις προκρίσεις για μέλη της ελληνικής αποστολής δόθηκε χθες, τρίτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας στη Σανγκάη.

Στη μοναδική ελληνική συμμετοχή της ημέρας η Μιλένα Κοντού πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του μονού σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών. Η Κοντού τερμάτισε στη 2η θέση της προκριματικής της σειράς, με χρόνο 7.51.87, και προκρίθηκε απευθείας στα προημιτελικά που θα γίνουν αύριο Πέμπτη.

Σήμερα Τετάρτη, με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του μονού σκιφ ανδρών ο Στέφανος Ντούσκος παίρνει μέρος στα προημιτελικά του αγωνίσματος (15.40). Ο Ντούσκος προέρχεται από καλή εμφάνιση στα προκριματικά, όπου πήρε άνετη πρόκριση ως 2ος στη σειρά του με χρόνο 6.45.09, παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες μέρες είχε ταλαιπωρηθεί από κρυολόγημα.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
