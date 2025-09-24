EUROPA LEAGUE

Να αντιδράσει με θετικό ξεκίνημα

Να ξεκινήσει με νίκη στη League Phase του Europa League επιδιώκει σήμερα ο ΠΑΟΚ, φιλοξενώντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική (19.45 - Cosmote Sport 2).

Εκτός από το βαθμολογικό όφελος, στον «Δικέφαλο του Βορρά» θέλουν και να βγάλουν αντίδραση μετά τα άσχημα αποτελέσματα του τελευταίου διαστήματος σε εγχώριο επίπεδο, στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο.

Καθώς η ελληνική ομάδα έχει ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα στο φετινό Europa League, με αντιπάλους όπως οι ισπανικές Θέλτα και Μπέτις και η γαλλική Λιλ, η νίκη στον σημερινό αγώνα θεωρείται απαραίτητη, ειδικά από τη στιγμή που γίνεται στην έδρα του ΠΑΟΚ.

Στις δηλώσεις του πριν το ματς ο Ραζβάν Λουτσέσκου είπε ότι είναι «στα όρια της παράνοιας» η πίεση που έχει προκύψει εντός και εκτός ομάδας μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα. Γι' αυτό - πρόσθεσε - οι παίκτες του σήμερα θα πρέπει να έχουν πάνω απ' όλα καθαρά μυαλό.

Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ χαρακτήρισε τη Μακάμπι δυνατή και επικίνδυνη ομάδα, που κέρδισε τη θέση της στη League Phase έχοντας σημαντικές επιτυχίες στα προκριματικά, γι' αυτό και θέλει πολλή προσοχή. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ - συνέχισε - θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο του ρυθμού, προκειμένου να μην αφήσουν τους αντιπάλους τους να δημιουργήσουν καταστάσεις.

Εκτός του Πέλκα, που ταλαιπωρείται από θλάση, δεν υπάρχουν άλλες απουσίες στην αποστολή του ΠΑΟΚ.

Ανεπιθύμητοι οι της Μακάμπι, δηλώνουν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ

Ανεπιθύμητους στο γήπεδο της Τούμπας και στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζουν τόσο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ όσο και τους «εκπροσώπους του γενοκτόνου κράτους» του Ισραήλ εκατοντάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ μπροστά στον σημερινό αγώνα.

«Ο ΠΑΟΚ είναι παιδί της προσφυγιάς. Δεν κλείνει τα μάτια στον εκτοπισμό και στη γενοκτονία», αναφέρουν και προσθέτουν πως «παρακολουθούμε με αποτροπιασμό και οργή τη γενοκτονία που συντελείται από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, το απεχθέστερο γεγονός βαρβαρότητας στον 21ο αιώνα. Ο αγώνας αυτός κακώς προγραμματίστηκε και κακώς διεξάγεται, εξαιτίας της σκανδαλώδους άρνησης της UEFA και των υπόλοιπων διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών να αποβάλουν το Ισραήλ και τους εκπροσώπους του από τις αθλητικές διοργανώσεις».