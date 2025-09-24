ΠΣΑΠΠ

Βράβευσε τους κορυφαίους της σεζόν

Τους κορυφαίους της περσινής ποδοσφαιρικής σεζόν, όπως αυτοί αναδείχθηκαν μέσω σχετικής ψηφοφορίας, βράβευσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) σε ειδική τελετή.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η βράβευση, από τον ΠΣΑΠΠ, του μικρού φιλάθλου Μιχάλη, για τη μάχη με τον καρκίνο στην οποία βγήκε νικητής. Μάλιστα ο Μιχάλης πέρυσι είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» μετά τον αγώνα ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, κρατώντας πλακάτ που έγραφε «Νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι. Να έχετε πίστη και πείσμα στη ζωή σας», με τους Κωνσταντέλια και Πήλιο, μάλιστα, να του προσφέρουν τις φανέλες τους.

Το βραβείο του κορυφαίου τεχνικού της περσινής σεζόν απονεμήθηκε στον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος κατέκτησε το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους». Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος Ελληνας παίκτης, και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού ως ο κορυφαίος ξένος του πρωταθλήματος. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ο τεχνικός της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Νίκος Κωτσοβός βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της σεζόν, και επίσης από την «Ενωση» η Δέσποινα Χατζηνικολάου ως η κορυφαία παίκτρια.