ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κρύβονται παγίδες για τα φαβορί

Με τις κόντρες μεταξύ των ομάδων της Super League να ξεχωρίζουν για μία ακόμα φορά από πλευράς ενδιαφέροντος, σήμερα Τετάρτη διεξάγεται το κυρίως μέρος της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στα αξιοσημείωτα του προγράμματος περιλαμβάνονται η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, όπου αντιμετωπίζει τον Αστέρα, και η κόντρα στην «OPAP Arena», όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τον ανεβασμένο Παναιτωλικό. Αναμετρήσεις λεπτών ισορροπιών θεωρούνται αυτές στη Λάρισα, μεταξύ ΑΕΛ και Λεβαδειακού, και στον Βόλο, μεταξύ της ομώνυμης ομάδας και του Ατρόμητου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

15.00: Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3), Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω, Ηρακλής - Ηλιούπολη, Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1).

17.00: Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4).

19.00: ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5), ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3).