FIFA - UEFA

Πιέσεις για αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων

Εντονες πιέσεις δέχονται τις τελευταίες μέρες η FIFA και η UEFA ώστε να προχωρήσουν σε αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα, εξαιτίας της συνεχιζόμενης σφαγής στη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Σε χθεσινή τους ανακοίνωση εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, μέλη της Υπατης Αρμοστείας, ζητούν τον αποκλεισμό όλων των ισραηλινών ποδοσφαιρικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των Εθνικών από διεθνείς διοργανώσεις, θεωρώντας ότι «πρόκειται για αναγκαία απάντηση για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη». Παράλληλα κατηγορούν την FIFA ότι με τη στάση της να επιτρέπει την παρουσία των ισραηλινών ομάδων στις διοργανώσεις της «νομιμοποιεί την κατάσταση που απορρέει από την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Την ίδια στιγμή, ευρωπαϊκά δημοσιεύματα το τελευταίο 48ωρο έκαναν λόγο για χθεσινή έκτακτη σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA για το ζήτημα του αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων. Ωστόσο, μέχρι αργά χθες το απόγευμα κάτι τέτοιο δεν είχε επιβεβαιωθεί.