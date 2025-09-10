EUROBASKET 2025

Με φόρα για βάθρο η Εθνική

Σπάζοντας μια δυσμενή παράδοση 16 χρόνων η Εθνική κατάφερε να μπει στη ζώνη των μεταλλίων σε διεθνή διοργάνωση, με την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Η ελληνική ομάδα, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνισή της μέχρι τώρα στο τουρνουά, επικράτησε χθες της Λιθουανίας με 86-77 για τα προημιτελικά που διεξάγονται στη Ρίγα και σφράγισε το εισιτήριο για την τετράδα. Εκεί θα αντιμετωπίσει στον έναν ημιτελικό, την Παρασκευή, την Τουρκία, που σε άλλο αγώνα για τα προημιτελικά επιβλήθηκε της Πολωνίας με 91-77.

Στο χθεσινό ματς οι διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη έφτασαν στην επιτυχία και σε μια ιστορική υπέρβαση στηριζόμενοι κυρίως στην άψογη αμυντική λειτουργία, όπου κυριάρχησε η παρουσία του Κώστα Αντετοκούνμπο, αλλά και με σωστή διαχείριση του παιχνιδιού επιθετικά, όπου βρήκε τις λύσεις από τα τρίποντα. Ενδεικτικό της εξίσου καλής επιθετικής λειτουργίας είναι το γεγονός ότι πέραν της σταθερής αξίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο σημαντικές ήταν οι βοήθειες που έδωσαν στην ελληνική ομάδα οι Τολιόπουλος, Σαμουντούροβ στο σκοράρισμα και ο Σλούκας στη διαχείριση του αγώνα, δείγμα της ομαδικότητας που είχε χθες η Εθνική στο παιχνίδι της.

Στο πρώτο μέρος το ελληνικό συγκρότημα παρά το κακό του ξεκίνημα, όπου έμεινε πίσω (2-7), βρήκε γρήγορα αντίδραση, με όπλο την άμυνα και τα τρίποντα, αποκτώντας διαφορά στο πρώτο μέρος (35-24 στο 15'), ενώ δείχνοντας χαρακτήρα όταν οι Λιθουανοί με μπροστάρη τον Βαλαντσιούνας ροκάνισαν τη διαφορά κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία στην ανάπαυλα με 44-38. Στο β' μέρος, με κυρίαρχο στοιχείο τη συνέχιση της καλής αμυντικής λειτουργίας, που περιόρισε ακόμα περισσότερο τα ατού της Λιθουανίας, αλλά και την άψογη διαχείριση του ρυθμού, σε συνδυασμό με τις πολλές λύσεις που βρήκε επιθετικά, η Ελλάδα κράτησε την πρωτοπορία στο σκορ (64-52 στο 30'), διευρύνοντάς την μάλιστα στην τέταρτη περίοδο σε ακόμα πιο ασφαλή επίπεδα (78-63 στο 35') και φτάνοντας στη νίκη παρά την προσπάθεια των Λιθουανών στο τελευταίο δίλεπτο να μειώσουν.





INTIME SPORTS

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 5, Βελίτσκα 12 (3), Ρατζέβιτσους 10 (3), Σεντεκέρσκις 3 (1), Τουμπέλις 1, Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 24, Γκιεντράιτις 7 (1), Σαρτζούνας 4, Σιρβίντις 6 (2).

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6, Τολιόπουλος 17 (3), Σλούκας 11 (1), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 , Σαμοντούροβ 5 (1), Γ. Αντετοκούνμπο 29, Κ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 5 (1).