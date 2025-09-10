Νίκησε χθες τη Λιθουανία και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα βρει την Τουρκία
Στο χθεσινό ματς οι διεθνείς του Βασίλη Σπανούλη έφτασαν στην επιτυχία και σε μια ιστορική υπέρβαση στηριζόμενοι κυρίως στην άψογη αμυντική λειτουργία, όπου κυριάρχησε η παρουσία του Κώστα Αντετοκούνμπο, αλλά και με σωστή διαχείριση του παιχνιδιού επιθετικά, όπου βρήκε τις λύσεις από τα τρίποντα. Ενδεικτικό της εξίσου καλής επιθετικής λειτουργίας είναι το γεγονός ότι πέραν της σταθερής αξίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο σημαντικές ήταν οι βοήθειες που έδωσαν στην ελληνική ομάδα οι Τολιόπουλος, Σαμουντούροβ στο σκοράρισμα και ο Σλούκας στη διαχείριση του αγώνα, δείγμα της ομαδικότητας που είχε χθες η Εθνική στο παιχνίδι της.
Στο πρώτο μέρος το ελληνικό συγκρότημα παρά το κακό του ξεκίνημα, όπου έμεινε πίσω (2-7), βρήκε γρήγορα αντίδραση, με όπλο την άμυνα και τα τρίποντα, αποκτώντας διαφορά στο πρώτο μέρος (35-24 στο 15'), ενώ δείχνοντας χαρακτήρα όταν οι Λιθουανοί με μπροστάρη τον Βαλαντσιούνας ροκάνισαν τη διαφορά κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία στην ανάπαυλα με 44-38. Στο β' μέρος, με κυρίαρχο στοιχείο τη συνέχιση της καλής αμυντικής λειτουργίας, που περιόρισε ακόμα περισσότερο τα ατού της Λιθουανίας, αλλά και την άψογη διαχείριση του ρυθμού, σε συνδυασμό με τις πολλές λύσεις που βρήκε επιθετικά, η Ελλάδα κράτησε την πρωτοπορία στο σκορ (64-52 στο 30'), διευρύνοντάς την μάλιστα στην τέταρτη περίοδο σε ακόμα πιο ασφαλή επίπεδα (78-63 στο 35') και φτάνοντας στη νίκη παρά την προσπάθεια των Λιθουανών στο τελευταίο δίλεπτο να μειώσουν.
INTIME SPORTS
ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6, Τολιόπουλος 17 (3), Σλούκας 11 (1), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 , Σαμοντούροβ 5 (1), Γ. Αντετοκούνμπο 29, Κ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 5 (1).