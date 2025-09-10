ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ

Με επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο Ανδρών - Γυναικών «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» στη Θεσσαλονίκη, στο ΔΑΚ Ευόσμου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, που φέρει το όνομα του πρόωρα χαμένου Ολυμπιονίκη, η Ομοσπονδία του αγωνίσματος (ΕΛΟΤ) διοργάνωσε στη μνήμη του εθελοντική αιμοδοσία.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες της χώρας που συμμετείχαν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους διεκδικώντας τη μέγιστη δυνατή διάκριση για τον καθέναν. Σε συλλογικό επίπεδο πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχθηκε ο Αχιλλέας Αιγάλεω, με τον ΑΣ «Αττική Δύναμη» να καταλαμβάνει τη 2η θέση, ενώ την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο μοιράστηκαν οι ΑΣ Δάφνης, ΑΣ Γαία και ΑΣΓ «Η Αστραπή».