Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ
Με επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τάε Κβον Ντο Ανδρών - Γυναικών «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» στη Θεσσαλονίκη, στο ΔΑΚ Ευόσμου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, που φέρει το όνομα του πρόωρα χαμένου Ολυμπιονίκη, η Ομοσπονδία του αγωνίσματος (ΕΛΟΤ) διοργάνωσε στη μνήμη του εθελοντική αιμοδοσία.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες της χώρας που συμμετείχαν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους διεκδικώντας τη μέγιστη δυνατή διάκριση για τον καθέναν. Σε συλλογικό επίπεδο πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχθηκε ο Αχιλλέας Αιγάλεω, με τον ΑΣ «Αττική Δύναμη» να καταλαμβάνει τη 2η θέση, ενώ την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο μοιράστηκαν οι ΑΣ Δάφνης, ΑΣ Γαία και ΑΣΓ «Η Αστραπή».

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Με φόρα για βάθρο η Εθνική
Αυξήθηκαν οι προκλήσεις για την Εθνική
 Συνεχίζεται η κόντρα για την έδρα
 Χωρίς play-in η νέα σεζόν
 Εποχή Χιμένεθ στον Αρη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ