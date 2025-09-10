ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Αυξήθηκαν οι προκλήσεις για την Εθνική

Eurokinissi

Με γλυκόπικρη γεύση ολοκληρώθηκε για την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου το ξεκίνημα των υποχρεώσεών της στον 3ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026, με τη διεξαγωγή των δύο πρώτων αγωνιστικών. Για την ελληνική ομάδα, που είχε ρόλο γηπεδούχου, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», την επιβλητική πρεμιέρα κόντρα στη Λευκορωσία ακολούθησε η βαριά ήττα με 3-0 από τη Δανία. Αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με το βαρύ σκορ αλλά και την κακή εμφάνιση της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, κατώτερη των προσδοκιών μετά την πρεμιέρα, δημιούργησε έντονο προβληματισμό.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πέρα από τη νωθρή εικόνα των διεθνών παραδέχτηκε και τα λάθη του επιτελείου της Εθνικής στο «διάβασμα» των απαιτήσεων του αγώνα με τους Δανούς. Παρά το βήμα πίσω που έκανε η Εθνική, όμως, όπως φάνηκε στις δηλώσεις όλων μετά τον αγώνα επικρατεί αισιοδοξία για τη συνέχεια, ότι η ομάδα θα μπορέσει να ανακάμψει αγωνιστικά και να εμφανίσει μια καλύτερη εικόνα, έχοντας ως εφαλτήριο γι' αυτό την ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία της τον τελευταίο χρόνο.

Κομβική η συνέχεια

Μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές η Εθνική έχει 3 βαθμούς και βρίσκεται στην 3η θέση του 3ου ομίλου, ενώ Δανία και Σκωτία με τις νίκες τους σε βάρος Ελλάδας και Λευκορωσίας αντίστοιχα για τη 2η αγωνιστική μοιράζονται την 1η θέση με 4 βαθμούς έκαστη (είχαν φέρει ισοπαλία μεταξύ τους την 1η αγωνιστική) και η Λευκορωσία είναι 4η και τελευταία, χωρίς βαθμό.

Υπενθυμίζεται ότι από την ευρωπαϊκή ζώνη την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ θα πάρουν οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στην 1η θέση των ομίλων, ενώ οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση των ομίλων και άλλες 4 μέσω του Νations League θα παλέψουν για τις 4 εναπομείνασες θέσεις πρόκρισης από τις συνολικά 16 που έχει η Ευρώπη στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Μ' αυτά και μ' αυτά, η συνέχεια μοιάζει πλέον με ...βουνό για την Εθνική σε ό,τι αφορά τον στόχο της πρωτιάς, ειδικά από τη στιγμή που οι επόμενες υποχρεώσεις της, στις αρχές Οκτώβρη, περιλαμβάνουν διπλή δοκιμασία εκτός έδρας, στη Γλασκόβη με αντίπαλο τη Σκωτία και στην Κοπεγχάγη με αντίπαλο τη Δανία. Τα δύο αυτά ματς θα είναι κομβικά για τις βλέψεις της Εθνικής στον όμιλο.