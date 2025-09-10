SUPER LEAGUE

Εποχή Χιμένεθ στον Αρη

Και επίσημα χθες ξεκίνησε εποχή Μανόλο Χιμένεθ στον Αρη, με τον Ισπανό τεχνικό να αντικαθιστά τον Μαρίνο Ουζουνίδη, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συνεργασία των δύο πλευρών μέχρι το τέλος της σεζόν.

Λίγες ώρες πριν την επισημοποίηση του Χιμένεθ - γνωστού από τις τρεις θητείες του στην ΑΕΚ - είχε προηγηθεί από τους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης το «διαζύγιο» με τον Ουζουνίδη, ο οποίος πλήρωσε το «μάρμαρο» για το κακό ξεκίνημα της ομάδας στη Super League αλλά και για τον πρόωρο αποκλεισμό από την Ευρώπη.

«Στον αέρα» το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

«Στον αέρα» βρίσκεται η έδρα του αγώνα ΟΦΗ - ΠΑΟΚ για την προσεχή 3η αγωνιστική της Super League, καθώς σε έλεγχος στο Παγκρήτιο Στάδιο από τους ανθρώπους της Λίγκας, στις αρχές της βδομάδας, διαπιστώθηκαν ζητήματα με τον χλοοτάπητα του γηπέδου, που τοποθετήθηκε πρόσφατα και δεν θεωρείται ακόμα έτοιμος.

Πλέον η Λίγκα αναμένεται να αποφασίσει για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα.

Στο Πανθεσσαλικό το Κηφισιά - ΠΑΟ

Λύση όμως δόθηκε σε ό,τι αφορά το άλλο ματς της 3ης αγωνιστικής όπου υπήρχε πρόβλημα με την έδρα, αυτό μεταξύ Κηφισιάς και Παναθηναϊκού, εξαιτίας της αδυναμίας ανεύρεσης γηπέδου από την πρώτη.

Οπως αποφάσισε χθες η Λίγκα, ο αγώνας θα διεξαχθεί στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, την Κυριακή 18 Σεπτέμβρη στις 19.00.