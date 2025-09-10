BASKET LEAGUE

Χωρίς play-in η νέα σεζόν

Σε αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής της Basket League για τη σεζόν 2025 - 2026 προχώρησε χθες ο ΕΣΑΚΕ, μετά από συνεδρίαση του ΔΣ του. Οπως αποφασίστηκε, καταργείται πλέον η διαδικασία των play-in, για τις θέσεις 5 έως 8, που ίσχυε στο περσινό πρωτάθλημα, με τον ΕΣΑΚΕ όσον αφορά την οκτάδα των προημιτελικών να επαναφέρει τις κλασικές διασταυρώσεις (1-8, 2-7 κ.ο.κ.) με βάση την τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου.

Τόσο στα προημιτελικά όσο και στα ημιτελικά η πρόκριση θα κριθεί σε σειρά «best of three» αγώνων (δηλαδή στις δύο νίκες), όπως ίσχυε και πέρυσι. Αντίθετα, για την ανάδειξη του πρωταθλητή θα γίνει σειρά τελικών «best of five» (στις 3 νίκες), ενώ ο μικρός τελικός, για την 3η θέση, παραμένει μονός αγώνας, στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογία.

Να σημειωθεί επίσης ότι τη νέα σεζόν κάθε ομάδα θα έχει από ένα ρεπό σε κάποια αγωνιστική της κανονικής περιόδου, αφού το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 13 ομάδων.

Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτώβρη, με την 1η αγωνιστική, ενώ η αυλαία της κανονικής περιόδου θα πέσει στις 25 και 26 Απρίλη 2026.