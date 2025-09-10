EUROLEAGUE - FINAL FOUR 2026

Συνεχίζεται η κόντρα για την έδρα

Το «σίριαλ» αναφορικά με την έδρα διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2026 συνεχίζεται, με Αθήνα και Βελιγράδι να ερίζουν για το ποια από τις δύο θα λάβει την έγκριση της Λίγκας να αποτελέσει τη διοργανώτρια πόλη.

Πρακτικά η κόντρα των δύο πόλεων αντικατοπτρίζει εκείνη μεταξύ Παναθηναϊκού και Ερυθρού Αστέρα, που επιδιώκουν να αναλάβουν ρόλο οικοδεσπότη της τελικής φάσης, στο OAKA ή στην «Beograd Arena», όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους αλλά και προσβλέποντας σε οικονομικά κέρδη, ενώ στην εξίσωση μπαίνουν και τα «θέλω» των χορηγών. Ενδεικτικό μάλιστα είναι ότι στην κόντρα των δύο ομάδων έχουν εμπλακεί και κυβερνητικοί παράγοντες των δύο χωρών, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Θεωρητικά το «σίριαλ» αναμενόταν να λήξει σε προγραμματισμένη συνεδρίαση όπου η Εuroleague θα λάβει την οριστική απόφαση για το θέμα, ωστόσο από χθες το απόγευμα τα πάντα έγιναν ξανά ρευστά, μετά την κίνηση του Βελιγραδίου (μέσω της σερβικής κυβέρνησης) να στείλει επιστολή διαμαρτυρίας προς τη διοργανώτρια και τις ομάδες - μετόχους της Λιγκας. Σε αυτήν η σερβική πόλη κατηγορεί τη διοίκηση της Euroleague ότι δεν μετέφερε επαρκώς στις ομάδες - μετόχους τη νέα, βελτιωμένη πρόταση που κατέθεσε για την ανάληψη του Final Four.