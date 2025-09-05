EUROBASKET 2025

«Πέταξε» για Ρίγα με πρώτη θέση

Αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα και αγχώθηκε αρκετά στο φινάλε, η Εθνική ανδρών κατάφερε να πετύχει σπουδαίας σημασίας νίκη επί της Ισπανίας μεν 90-86 για την 5η και τελευταία αγωνιστική του ομίλου της Λεμεσού στο φετινό Εurobasket. Mε την επιτυχία να δίνει την πρώτη θέση του ομίλου στην ελληνική ομάδα με συνολικό απολογισμό 4-1 και να τη στέλνει στη φάση των «16» (όπου ήδη έχει προκριθεί) απέναντι στο Ισραήλ, που κατέλαβε την 4η θέση στον 4ο όμιλο. Σημειώνεται πως πλέον η σειρά των αγώνων της διοργάνωσης θα μεταφερθεί στη Ρίγα, με τη φάση των «16» να διεξάγεται το διήμερο 6 - 7 Σεπτέμβρη. Αντίθετα για την Ισπανία, που αν και σε φάση ανανέωσης και με αρκετά ζητήματα πάλεψε στα ίσια τον καθοριστικό αγώνα με την Ελλάδα, η ήττα ήταν καταδικαστική, αφού την αφήνει πρόωρα εκτός θεσμού.

Στο χθεσινό παιχνίδι η Εθνική κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, αφού χάρη σε ένα εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο όπου βρήκε τις λύσεις από τα τρίποντα, με μπροστάρη τον Ντόρσεϊ (22 π.) κατάφερε να προηγηθεί και με 15 πόντους (31-16), ενώ με καλή διαχείριση (παρά τις διακυμάνσεις στην απόδοση) στη 2η περίοδο διατήρησε ένα ασφαλές προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο. Ωστόσο στο β' μέρος τα λάθη στην ελληνική άμυνα και η έλλειψη συγκέντρωσης στην επίθεση, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της απόδοσης των Ισπανών, άλλαξαν άρδην τις ισορροπίες, με την Ισπανία να μειώνει αρχικά (62-57 στα μισά της 3ης περιόδου) και να κάνει ντέρμπι το ματς στο 4ο δεκάλεπτο. Παρ' όλα αυτά η απόδοση του εξαιρετικού και χθες Γιάννη Αντετοκούνμπο (25 π.), ο χαρακτήρας που έδειξαν στα τελευταία λεπτά οι παίκτες της Εθνικής - παρά τα παιδαριώδη λάθη που υπήρξαν - και η αστοχία των Ισπανών στις βολές (5 χαμένες στο τελευταίο δίλεπτο) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της Εθνικής.





INTIME SPORTS

Στα άλλα ματς του ομίλου είχαμε: Ιταλία - Κύπρος 89-54, Βοσνία - Γεωργία 84-75. Η τελική βαθμολογία:4-1,4-1,3-2,2-3, Ισπανία 2-3, Κύπρος 0-5