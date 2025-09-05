Η Εθνική νίκησε την Ισπανία και σφράγισε την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού | Κόντρα στο Ισραήλ στους «16»
Στο χθεσινό παιχνίδι η Εθνική κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, αφού χάρη σε ένα εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο όπου βρήκε τις λύσεις από τα τρίποντα, με μπροστάρη τον Ντόρσεϊ (22 π.) κατάφερε να προηγηθεί και με 15 πόντους (31-16), ενώ με καλή διαχείριση (παρά τις διακυμάνσεις στην απόδοση) στη 2η περίοδο διατήρησε ένα ασφαλές προβάδισμα μέχρι το ημίχρονο. Ωστόσο στο β' μέρος τα λάθη στην ελληνική άμυνα και η έλλειψη συγκέντρωσης στην επίθεση, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της απόδοσης των Ισπανών, άλλαξαν άρδην τις ισορροπίες, με την Ισπανία να μειώνει αρχικά (62-57 στα μισά της 3ης περιόδου) και να κάνει ντέρμπι το ματς στο 4ο δεκάλεπτο. Παρ' όλα αυτά η απόδοση του εξαιρετικού και χθες Γιάννη Αντετοκούνμπο (25 π.), ο χαρακτήρας που έδειξαν στα τελευταία λεπτά οι παίκτες της Εθνικής - παρά τα παιδαριώδη λάθη που υπήρξαν - και η αστοχία των Ισπανών στις βολές (5 χαμένες στο τελευταίο δίλεπτο) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της Εθνικής.
INTIME SPORTS