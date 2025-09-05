Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
BASKET LEAGUE
Ατυχος ο Τανούλης

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Τανούλης του Αρη, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας των «κιτρινόμαυρων» με αντίπαλο την TFT Σκοπίων. Ο νεαρός παίκτης, που αγωνίζεται στους Θεσσαλονικείς ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, τραυματίστηκε στην τέταρτη περίοδο, με τα αποτελέσματα της διάγνωσης στην οποία υποβλήθηκε να επιβεβαιώνουν το χειρότερο δυνατό σενάριο. Μάλιστα ο 23χρονος υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση και τώρα ξεκινά την αποθεραπεία του, με τον χρόνο επιστροφής του στη δράση να υπολογίζεται σε 6 μήνες.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Για το θετικό ξεκίνημα η Εθνική
«Πέταξε» για Ρίγα με πρώτη θέση
 Επιβλητικά στην οκτάδα η Εθνική
 Νέα «καμπάνα» της UEFA στην ΑΕΚ
 Ραντεβού των κορυφαίων στον Εύοσμο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ