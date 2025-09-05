BASKET LEAGUE

Ατυχος ο Τανούλης

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Τανούλης του Αρη, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας των «κιτρινόμαυρων» με αντίπαλο την TFT Σκοπίων. Ο νεαρός παίκτης, που αγωνίζεται στους Θεσσαλονικείς ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, τραυματίστηκε στην τέταρτη περίοδο, με τα αποτελέσματα της διάγνωσης στην οποία υποβλήθηκε να επιβεβαιώνουν το χειρότερο δυνατό σενάριο. Μάλιστα ο 23χρονος υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση και τώρα ξεκινά την αποθεραπεία του, με τον χρόνο επιστροφής του στη δράση να υπολογίζεται σε 6 μήνες.